https://ria.ru/20221110/gaz-1830635297.html

В Греции подтвердили выполнение Россией обязательств по поставкам газа

В Греции подтвердили выполнение Россией обязательств по поставкам газа - РИА Новости, 11.11.2022

В Греции подтвердили выполнение Россией обязательств по поставкам газа

Греция получает газ из России в соответствии с контрактом, заявил министр охраны окружающей среды и энергетики Костас Скрекас в беседе с журналистами Ассоциации РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-10T22:51

2022-11-10T22:51

2022-11-11T09:51

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АФИНЫ, 10 ноя – РИА Новости. Греция получает газ из России в соответствии с контрактом, заявил министр охраны окружающей среды и энергетики Костас Скрекас в беседе с журналистами Ассоциации иностранной прессы (FPA)."Думаю, что в данный момент контракт выполняется в соответствии с программой. Есть решение ЕС, в котором участвует Греция, уменьшить зависимость от российского природного газа, и мы проводим инфраструктурные проекты, чтобы получать большие количества газа кораблями, судами, чтобы в любом случае обеспечить достаточность поставок и защитить энергетическую безопасность нашей страны", - заявил Скрекас.В то же время он сказал, что, "к сожалению", поставки газа из России в Европу значительно уменьшились."Прекратились поставки в Болгарию, а также в Польшу. Германия получает меньший поток газа из России. Это привело, естественно, к огромным проблемам, это подпитывает энергетический кризис, который начался до войны (на Украине)", - сказал Скрекас.Скрекас не согласился с замечанием, что Болгария сама отказалась от российского газа, поскольку отказалась платить по новой схеме через специальный счет, гарантировавший, что средства не будут заблокированы или украдены, как Запад украл 300 миллиардов евро российских резервов."Я не согласен, что Запад украл 300 миллиардов евро, не будем говорить сейчас об этом. Важно, что Болгария, насколько я знаю и как мне говорили, платила так же, как платила, но поставки газа были оставлены", - сказал Скрекас."Важно, что сейчас усилия Европы направлены на достижение независимости от российского газа", - добавил он.На вопрос, намерена ли Греция теперь зависеть от поставок американского СПГ, Скрекас ответил: "Мы покупаем там, где дешевле. Мы будем брать природный газ там, где найдем дешевле… Цена СПГ на спотовом рынке сейчас дешевле".Говоря об обсуждении потолка цен на газ, Скрекас сказал, что не уверен, что Евросоюз сможет в итоге создать механизм потолка цен, как этого требовали почти 20 стран."Должен быть пакет мер, который даст решения. Если мы будем вводить полумеры, они не дадут результатов для граждан. Что касается общего рынка газа, мы с самого начала говорили, что поддерживаем его в любом случае, независимо от потолка цен на природный газ и от механизма исправления цен", - сказал Скрекас."Мы считаем, что все мы должны согласиться на потолок цен на природный газ, на динамичный коридор, неважно, как он называется. Важно то, что Европа не должна продолжать покупать природный газ в три-четыре-пять раз дороже, чем покупают другие страны планеты", - сказал глава минэнерго.По его словам, очень многие государственные бюджеты не могут в течение длительного периода поддерживать ограничение цен на энергию для домохозяйств и предприятий."Это создало бы неравенство между странами-членами (ЕС), если некоторые страны, используя свои экономические возможности, в краткосрочном периоде могут решить эти проблемы, а некоторые другие не имеют такой возможности и несут потери от огромного роста цен", - заметил Скрекас.

https://ria.ru/20221003/gretsiya-1821135191.html

https://ria.ru/20221006/gaz-1822020824.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, греция, россия, европа, евросоюз