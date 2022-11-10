https://ria.ru/20221110/erdogan-1830411944.html

Эрдоган заявил о доверительных отношениях с Путиным

Эрдоган заявил о доверительных отношениях с Путиным - РИА Новости, 10.11.2022

Эрдоган заявил о доверительных отношениях с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него сложились доверительные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, без этого невозможно было бы... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:53

2022-11-10T09:53

2022-11-10T10:15

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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турция

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АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него сложились доверительные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, без этого невозможно было бы возобновление участия РФ в "продуктовой сделке".Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ."Это политика лидеров, которую мы реализовали с уважаемым господином Путиным. Конечно же, без доверительных отношений это было бы невозможно. Доверительные отношения и уважение друг к другу, которое сложилось у нас, подталкивает принятию к такого рода решений. По всем вопросам, включая строительство АЭС (в Аккую, Синопе), вопросы по теме обороны, основано на наших доверительных отношениях", - сказал Эрдоган, комментируя возобновление Россией участия в "продуктовой сделке".Эрдоган также заявил, что рассчитывает на продолжение телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным."Мое ожидание состоит в том, что если на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии будет участие российской стороны, сейчас не знаю, будет оно или нет, если будет, то будет и возможность встречи с глазу на глаз. В противном случае, продолжим телефонную дипломатию. Наше ожидание состоит в том, чтобы обеспечить мир", - сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Самарканд.Сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221103/gaz-1829128966.html

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829335483.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция, украина, аэс "аккую", оон