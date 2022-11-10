09:53 10.11.2022 (обновлено: 10:15 10.11.2022)
Эрдоган заявил о доверительных отношениях с Путиным
Эрдоган заявил, что у него сложились доверительные отношения с Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него сложились доверительные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, без этого невозможно было бы возобновление участия РФ в "продуктовой сделке".
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
"Это политика лидеров, которую мы реализовали с уважаемым господином Путиным. Конечно же, без доверительных отношений это было бы невозможно. Доверительные отношения и уважение друг к другу, которое сложилось у нас, подталкивает принятию к такого рода решений. По всем вопросам, включая строительство АЭС (в Аккую, Синопе), вопросы по теме обороны, основано на наших доверительных отношениях", - сказал Эрдоган, комментируя возобновление Россией участия в "продуктовой сделке".
Эрдоган также заявил, что рассчитывает на продолжение телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мое ожидание состоит в том, что если на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии будет участие российской стороны, сейчас не знаю, будет оно или нет, если будет, то будет и возможность встречи с глазу на глаз. В противном случае, продолжим телефонную дипломатию. Наше ожидание состоит в том, чтобы обеспечить мир", - сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Самарканд.
Сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.