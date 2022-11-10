https://ria.ru/20221110/erdogan-1830411637.html
Анкара остается посредником в переговорах по Украине, заявил Эрдоган
Анкара остается посредником в переговорах по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.11.2022
Анкара остается посредником в переговорах по Украине, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского кризиса продолжаются, конкретных сроков нет. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:49
2022-11-10T09:49
2022-11-10T17:04
в мире
украина
турция
анкара
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского кризиса продолжаются, конкретных сроков нет."Наши посреднические усилия продолжаются без перерыва. Конкретных сроков по переговорам, то, когда завершится эта ситуация, сейчас невозможно сказать. Последнее решение российской стороны по Херсону — положительный момент, значимое решение", — сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Самарканд.
https://ria.ru/20221110/erdogan-1830411944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, анкара, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Украина, Турция, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
09:49 10.11.2022 (обновлено: 17:04 10.11.2022)
Анкара остается посредником в переговорах по Украине, заявил Эрдоган
Эрдоган назвал решение России об отводе войск в Херсонской области за Днепр значимым