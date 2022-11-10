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Анкара остается посредником в переговорах по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.11.2022
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Анкара остается посредником в переговорах по Украине, заявил Эрдоган
Анкара остается посредником в переговорах по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.11.2022
Анкара остается посредником в переговорах по Украине, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского кризиса продолжаются, конкретных сроков нет. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:49
2022-11-10T17:04
в мире
украина
турция
анкара
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского кризиса продолжаются, конкретных сроков нет."Наши посреднические усилия продолжаются без перерыва. Конкретных сроков по переговорам, то, когда завершится эта ситуация, сейчас невозможно сказать. Последнее решение российской стороны по Херсону — положительный момент, значимое решение", — сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Самарканд.
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в мире, украина, турция, анкара, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Украина, Турция, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
09:49 10.11.2022 (обновлено: 17:04 10.11.2022)
 
Анкара остается посредником в переговорах по Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган назвал решение России об отводе войск в Херсонской области за Днепр значимым

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского кризиса продолжаются, конкретных сроков нет.
"Наши посреднические усилия продолжаются без перерыва. Конкретных сроков по переговорам, то, когда завершится эта ситуация, сейчас невозможно сказать. Последнее решение российской стороны по Херсону — положительный момент, значимое решение", — сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Самарканд.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
09:53
Эрдоган заявил о доверительных отношениях с Путиным
 
В миреУкраинаТурцияАнкараРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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