https://ria.ru/20221110/erdogan-1830411637.html

Анкара остается посредником в переговорах по Украине, заявил Эрдоган

Анкара остается посредником в переговорах по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.11.2022

Анкара остается посредником в переговорах по Украине, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского кризиса продолжаются, конкретных сроков нет. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:49

2022-11-10T09:49

2022-11-10T17:04

в мире

украина

турция

анкара

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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АНКАРА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского кризиса продолжаются, конкретных сроков нет."Наши посреднические усилия продолжаются без перерыва. Конкретных сроков по переговорам, то, когда завершится эта ситуация, сейчас невозможно сказать. Последнее решение российской стороны по Херсону — положительный момент, значимое решение", — сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Самарканд.

https://ria.ru/20221110/erdogan-1830411944.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, турция, анкара, реджеп тайип эрдоган, владимир путин