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Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 10.11.2022
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Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 10.11.2022
Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
Госдума приняла закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований. РИА Новости, 10.11.2022
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госдума рф
вооруженные силы рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
вячеслав володин
безопасность
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований.Речь идет об отрядах, созданных по решению госорганов, содействующих "выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", указано в пояснительной записке.Также проект устанавливает для добровольцев, получивших ранения, статус инвалида боевых действий.Авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций, группа сенаторов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.Также в России с начала ноября действует закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Так, на них и членов семей распространяются соответствующие социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие не должно быть ниже, чем у контрактников на аналогичных должностях.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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госдума рф, вооруженные силы рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, вячеслав володин, безопасность
Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Безопасность
12:10 10.11.2022 (обновлено: 13:11 10.11.2022)
 
Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев

Госдума приняла закон о статусе ветерана добровольцам, участвующим в спецоперации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДобровольцы, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе
Добровольцы, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Добровольцы, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований.
Речь идет об отрядах, созданных по решению госорганов, содействующих "выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", указано в пояснительной записке.
Также проект устанавливает для добровольцев, получивших ранения, статус инвалида боевых действий.
Авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций, группа сенаторов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Также в России с начала ноября действует закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Так, на них и членов семей распространяются соответствующие социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие не должно быть ниже, чем у контрактников на аналогичных должностях.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 15:03Специальная военная операция на Украине
ГД одобрила во втором чтении проект о статусе ветерана для добровольцев
 
Госдума РФВооруженные силы РФСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинБезопасность
 
 
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