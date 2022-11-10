https://ria.ru/20221110/dobrovoltsy-1830447677.html

Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев

Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 10.11.2022

Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев

Госдума приняла закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований. РИА Новости, 10.11.2022

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госдума рф

вооруженные силы рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

вячеслав володин

безопасность

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований.Речь идет об отрядах, созданных по решению госорганов, содействующих "выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", указано в пояснительной записке.Также проект устанавливает для добровольцев, получивших ранения, статус инвалида боевых действий.Авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций, группа сенаторов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.Также в России с начала ноября действует закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Так, на них и членов семей распространяются соответствующие социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие не должно быть ниже, чем у контрактников на аналогичных должностях.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221109/veteran-1830245178.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, вооруженные силы рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, вячеслав володин, безопасность