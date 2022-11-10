https://ria.ru/20221110/dobrovoltsy-1830447677.html
Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 10.11.2022
Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
Госдума приняла закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:10
2022-11-10T12:10
2022-11-10T13:11
госдума рф
вооруженные силы рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
вячеслав володин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830450372_0:104:3394:2013_1920x0_80_0_0_bbf88968d63a821f64f4d8e57c2310d7.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований.Речь идет об отрядах, созданных по решению госорганов, содействующих "выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", указано в пояснительной записке.Также проект устанавливает для добровольцев, получивших ранения, статус инвалида боевых действий.Авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций, группа сенаторов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.Также в России с начала ноября действует закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Так, на них и членов семей распространяются соответствующие социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие не должно быть ниже, чем у контрактников на аналогичных должностях.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221109/veteran-1830245178.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830450372_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_755b2c899e3f2d82ea7df96915b10b4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вооруженные силы рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, вячеслав володин, безопасность
Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Безопасность
12:10 10.11.2022 (обновлено: 13:11 10.11.2022)
Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
Госдума приняла закон о статусе ветерана добровольцам, участвующим в спецоперации
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Госдума приняла закон
, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований.
Речь идет об отрядах, созданных по решению госорганов, содействующих "выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", указано в пояснительной записке.
Также проект устанавливает для добровольцев, получивших ранения, статус инвалида боевых действий.
Авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций, группа сенаторов, спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин
.
Также в России с начала ноября действует закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Так, на них и членов семей распространяются соответствующие социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие не должно быть ниже, чем у контрактников на аналогичных должностях.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.