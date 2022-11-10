https://ria.ru/20221110/deti-1830593561.html
Более 12 тысяч детей из новых регионов прошли диспансеризацию
Более 12 тысяч детей из новых регионов прошли диспансеризацию - РИА Новости, 10.11.2022
Более 12 тысяч детей из новых регионов прошли диспансеризацию
Более 12 тысяч детей уже прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в новых регионах России, завершить эту работу планируется до конца учебного года,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:17
2022-11-10T18:17
2022-11-10T18:17
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михаил мурашко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 12 тысяч детей уже прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в новых регионах России, завершить эту работу планируется до конца учебного года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо провести диспансеризацию детей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прямо в детсадах и школах с помощью выездных бригад."Почти 500 специалистов в области педиатрии работают на этом участке, более 12 тысяч пациентов уже осмотрено",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что семь детей направлены на лечение в ведущие клиники страны. Завершить работу по проведению профилактических осмотров и диспансеризации детей в новых регионах планируется до конца учебного года, отметил министр.
https://ria.ru/20221028/meditsina-1827423156.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дети
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Дети
Более 12 тысяч детей из новых регионов прошли диспансеризацию
Мурашко: 12 тысяч детей из новых регионов России прошли профосмотры и диспансеризацию