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Более 12 тысяч детей из новых регионов прошли диспансеризацию - РИА Новости, 10.11.2022
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Более 12 тысяч детей из новых регионов прошли диспансеризацию
Более 12 тысяч детей из новых регионов прошли диспансеризацию - РИА Новости, 10.11.2022
Более 12 тысяч детей из новых регионов прошли диспансеризацию
Более 12 тысяч детей уже прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в новых регионах России, завершить эту работу планируется до конца учебного года,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:17
2022-11-10T18:17
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
владимир путин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
дети
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 12 тысяч детей уже прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в новых регионах России, завершить эту работу планируется до конца учебного года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо провести диспансеризацию детей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прямо в детсадах и школах с помощью выездных бригад."Почти 500 специалистов в области педиатрии работают на этом участке, более 12 тысяч пациентов уже осмотрено",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что семь детей направлены на лечение в ведущие клиники страны. Завершить работу по проведению профилактических осмотров и диспансеризации детей в новых регионах планируется до конца учебного года, отметил министр.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дети
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Дети
18:17 10.11.2022
 
Более 12 тысяч детей из новых регионов прошли диспансеризацию

Мурашко: 12 тысяч детей из новых регионов России прошли профосмотры и диспансеризацию

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкРебенок на приеме у врача
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Ребенок на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 12 тысяч детей уже прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в новых регионах России, завершить эту работу планируется до конца учебного года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо провести диспансеризацию детей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прямо в детсадах и школах с помощью выездных бригад.
"Почти 500 специалистов в области педиатрии работают на этом участке, более 12 тысяч пациентов уже осмотрено",- сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что семь детей направлены на лечение в ведущие клиники страны. Завершить работу по проведению профилактических осмотров и диспансеризации детей в новых регионах планируется до конца учебного года, отметил министр.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 10:32
Мурашко назвал обеспечение новых регионов доступным лечением рака важным
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДети
 
 
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