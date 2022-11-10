https://ria.ru/20221110/deti-1830593561.html

Более 12 тысяч детей из новых регионов прошли диспансеризацию

Более 12 тысяч детей из новых регионов прошли диспансеризацию - РИА Новости, 10.11.2022

Более 12 тысяч детей из новых регионов прошли диспансеризацию

Более 12 тысяч детей уже прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в новых регионах России, завершить эту работу планируется до конца учебного года,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:17

2022-11-10T18:17

2022-11-10T18:17

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

владимир путин

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772328398_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_4d6b860374b8253a48b7e304220fd2ef.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 12 тысяч детей уже прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в новых регионах России, завершить эту работу планируется до конца учебного года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо провести диспансеризацию детей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прямо в детсадах и школах с помощью выездных бригад."Почти 500 специалистов в области педиатрии работают на этом участке, более 12 тысяч пациентов уже осмотрено",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что семь детей направлены на лечение в ведущие клиники страны. Завершить работу по проведению профилактических осмотров и диспансеризации детей в новых регионах планируется до конца учебного года, отметил министр.

https://ria.ru/20221028/meditsina-1827423156.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дети