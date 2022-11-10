19:28 10.11.2022 (обновлено: 19:42 10.11.2022)
Пригожин обратился в суд из-за ситуации с "ЧВК Вагнер Центром"
Пригожин обратился в суд из-за отказа в вводе в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центра"
"Вагнер-Центр" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что его компания обратилась в суд из-за отказа Госстройнадзором в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центр".
Комментарий Пригожина опубликован в социальной сети "ВКонтакте", на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
"В отказе приведено необоснованное и незаконное основание. Служба Госстройнадзора ссылается на несоответствие площади построенного объекта условиям договора аренды земельного участка... Мы обратились в суд за защитой и восстановлением своих прав. В случае если подтвердится состав преступлений в действиях губернатора А.Д. Беглова и других должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, мы будем действовать в соответствии с порядком, предусмотренным для таких случаев", - говорится в комментарии Пригожина.
Ранее сообщалось, что "ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий, открылся в Санкт-Петербурге. "ЧВК Вагнер Центр" включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По словам Пригожина, ее миссией является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной".
В первый день работы "ЧВК Вагнер Центр" могли посетить все желающие. В пятницу здесь на открытых площадках начались дискуссии по тематике информационной безопасности страны, перспектив развития медиатехнологий на фоне специальной военной операции на Украине. Также обсуждалась важность коммуникации государства, бизнеса и общества.
Днем здесь прошел первый детский конгресс "Дети за мир" между Санкт-Петербургом и Луганском.