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Пригожин обратился в суд из-за ситуации с "ЧВК Вагнер Центром" - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/chvk-1830609923.html
Пригожин обратился в суд из-за ситуации с "ЧВК Вагнер Центром"
Пригожин обратился в суд из-за ситуации с "ЧВК Вагнер Центром" - РИА Новости, 10.11.2022
Пригожин обратился в суд из-за ситуации с "ЧВК Вагнер Центром"
Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что его компания обратилась в суд из-за отказа Госстройнадзором в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию "ЧВК Вагнер... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:28
2022-11-10T19:42
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
евгений пригожин
украина
россия
госстройнадзор
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что его компания обратилась в суд из-за отказа Госстройнадзором в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центр".Комментарий Пригожина опубликован в социальной сети "ВКонтакте", на странице принадлежащей ему компании "Конкорд"."В отказе приведено необоснованное и незаконное основание. Служба Госстройнадзора ссылается на несоответствие площади построенного объекта условиям договора аренды земельного участка... Мы обратились в суд за защитой и восстановлением своих прав. В случае если подтвердится состав преступлений в действиях губернатора А.Д. Беглова и других должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, мы будем действовать в соответствии с порядком, предусмотренным для таких случаев", - говорится в комментарии Пригожина.Ранее сообщалось, что "ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий, открылся в Санкт-Петербурге. "ЧВК Вагнер Центр" включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По словам Пригожина, ее миссией является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной".В первый день работы "ЧВК Вагнер Центр" могли посетить все желающие. В пятницу здесь на открытых площадках начались дискуссии по тематике информационной безопасности страны, перспектив развития медиатехнологий на фоне специальной военной операции на Украине. Также обсуждалась важность коммуникации государства, бизнеса и общества.Днем здесь прошел первый детский конгресс "Дети за мир" между Санкт-Петербургом и Луганском.
https://ria.ru/20221109/surovikin-1830328209.html
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санкт-петербург, евгений пригожин, украина, россия, госстройнадзор
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, Украина, Россия, Госстройнадзор
19:28 10.11.2022 (обновлено: 19:42 10.11.2022)
 
Пригожин обратился в суд из-за ситуации с "ЧВК Вагнер Центром"

Пригожин обратился в суд из-за отказа в вводе в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центра"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк"Вагнер-Центр" в Санкт-Петербурге
Вагнер-Центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Вагнер-Центр" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что его компания обратилась в суд из-за отказа Госстройнадзором в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центр".
Комментарий Пригожина опубликован в социальной сети "ВКонтакте", на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
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"В отказе приведено необоснованное и незаконное основание. Служба Госстройнадзора ссылается на несоответствие площади построенного объекта условиям договора аренды земельного участка... Мы обратились в суд за защитой и восстановлением своих прав. В случае если подтвердится состав преступлений в действиях губернатора А.Д. Беглова и других должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, мы будем действовать в соответствии с порядком, предусмотренным для таких случаев", - говорится в комментарии Пригожина.
Ранее сообщалось, что "ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий, открылся в Санкт-Петербурге. "ЧВК Вагнер Центр" включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По словам Пригожина, ее миссией является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной".
В первый день работы "ЧВК Вагнер Центр" могли посетить все желающие. В пятницу здесь на открытых площадках начались дискуссии по тематике информационной безопасности страны, перспектив развития медиатехнологий на фоне специальной военной операции на Украине. Также обсуждалась важность коммуникации государства, бизнеса и общества.
Днем здесь прошел первый детский конгресс "Дети за мир" между Санкт-Петербургом и Луганском.
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Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургЕвгений ПригожинУкраинаРоссияГосстройнадзор
 
 
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