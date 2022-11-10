Apple Music назвала артиста года
Apple Music назвала артистом года рэпера Bad Bunny
© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевец Бенито Антонио Мартинес Окасио (Bad Bunny) на премии "Грэмми"
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По итогам четвертой ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards главным артистом года стал рэпер Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окпсио). Об этом сообщили на сайте компании.
В мае артист выпустил шестой альбом Un Verano Sin Ti, который стал лидером по прослушиваниям на платформе. Также его признали самым популярным латиноамериканским релизом всех времен.
"Когда я начинал, у меня не было большой фанбазы. Я благодарен за все, чего я добился, и за все, что я испытал. Популярность латиноамериканской музыки сильно выросла. Я бы никогда не присвоил себе все заслуги и не сказал: "Это из-за меня". Нет, это сделал каждый из нас", – прокомментировал свою победу артист.
В прошлом году победителем премии стал The Weeknd. Альбом музыканта After Hours побил рекорд по числу скачиваний на Apple Music.
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