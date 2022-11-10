Apple Music назвала артиста года

"Когда я начинал, у меня не было большой фанбазы. Я благодарен за все, чего я добился, и за все, что я испытал. Популярность латиноамериканской музыки сильно выросла. Я бы никогда не присвоил себе все заслуги и не сказал: "Это из-за меня". Нет, это сделал каждый из нас", – прокомментировал свою победу артист.