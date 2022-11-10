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Apple Music назвала артиста года - РИА Новости, 10.11.2022
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Шоубиз
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Apple Music назвала артиста года
Apple Music назвала артиста года - РИА Новости, 10.11.2022
Apple Music назвала артиста года
По итогам четвертой ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards главным артистом года стал рэпер Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окпсио). Об этом... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:51
2022-11-10T14:51
шоубиз
apple
музыка
шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По итогам четвертой ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards главным артистом года стал рэпер Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окпсио). Об этом сообщили на сайте компании. В мае артист выпустил шестой альбом Un Verano Sin Ti, который стал лидером по прослушиваниям на платформе. Также его признали самым популярным латиноамериканским релизом всех времен. В прошлом году победителем премии стал The Weeknd. Альбом музыканта After Hours побил рекорд по числу скачиваний на Apple Music. Ранее СМИ назвали новый альбом Тейлор Свифт Midnights самой продаваемой пластинкой 2022 года. Кроме того, слушатели приобрели почти 500 тысяч виниловых пластинок Midnights в специальном издании.
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apple, музыка, шоу-бизнес
Шоубиз, Apple, Музыка, Шоу-бизнес
14:51 10.11.2022
 
Apple Music назвала артиста года

Apple Music назвала артистом года рэпера Bad Bunny

© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевец Бенито Антонио Мартинес Окасио (Bad Bunny) на премии "Грэмми"
Певец Бенито Антонио Мартинес Окасио (Bad Bunny) на премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По итогам четвертой ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards главным артистом года стал рэпер Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окпсио). Об этом сообщили на сайте компании.
В мае артист выпустил шестой альбом Un Verano Sin Ti, который стал лидером по прослушиваниям на платформе. Также его признали самым популярным латиноамериканским релизом всех времен.

"Когда я начинал, у меня не было большой фанбазы. Я благодарен за все, чего я добился, и за все, что я испытал. Популярность латиноамериканской музыки сильно выросла. Я бы никогда не присвоил себе все заслуги и не сказал: "Это из-за меня". Нет, это сделал каждый из нас", – прокомментировал свою победу артист.

В прошлом году победителем премии стал The Weeknd. Альбом музыканта After Hours побил рекорд по числу скачиваний на Apple Music.
Ранее СМИ назвали новый альбом Тейлор Свифт Midnights самой продаваемой пластинкой 2022 года. Кроме того, слушатели приобрели почти 500 тысяч виниловых пластинок Midnights в специальном издании.
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