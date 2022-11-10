https://ria.ru/20221110/britaniya-1830571422.html
В Британии сто тысяч госслужащих проголосовали за проведение забастовки
В Британии сто тысяч госслужащих проголосовали за проведение забастовки - РИА Новости, 10.11.2022
В Британии сто тысяч госслужащих проголосовали за проведение забастовки
Около 100 тысяч государственных служащих Великобритании проголосовали за проведение забастовки с требованием повышения заработной платы на фоне рекордного роста РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:08
2022-11-10T17:08
2022-11-10T17:10
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Около 100 тысяч государственных служащих Великобритании проголосовали за проведение забастовки с требованием повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте профсоюза работников государственных и коммерческих услуг (PCS)."Мы достигли фантастического результата с внушительным положительным исходом голосования о проведении забастовок в определенных сферах деятельности в 86,2% в среднем", - сказано в документе.Голосование проводилось среди 150 тысяч членов профсоюза из 214 государственных ведомств, установленный законом порог явки в 50% был установлен в 126 департаментах.За проведение забастовки в итоге проголосовали 100 тысяч членов профсоюза. Среди них сотрудники министерства внутренних дел, в том числе пограничной службы и паспортных столов, экзаменаторы по вождению из министерства транспорта, а также сотрудники центров занятости и ведомств по предоставлению льгот и пособий в министерстве труда и пенсий, сообщает телеканал Sky News.Профсоюз намерен начать согласовывать программу забастовки в пятницу 18 ноября, если от работодателей не поступят предложения о разрешении споров. Работники требуют повышения заработной платы на 10%, справедливых пенсий и гарантии занятости, отмечается на сайте организации.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.
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в мире, великобритания, россия, украина
В мире, Великобритания, Россия, Украина
17:08 10.11.2022 (обновлено: 17:10 10.11.2022)
В Британии сто тысяч госслужащих проголосовали за проведение забастовки
PCS: около ста тысяч госслужащих Британии проголосовали за проведение забастовки
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости.
Около 100 тысяч государственных служащих Великобритании проголосовали за проведение забастовки с требованием повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни, говорится в заявлении
, опубликованном в четверг на сайте профсоюза работников государственных и коммерческих услуг (PCS).
"Мы достигли фантастического результата с внушительным положительным исходом голосования о проведении забастовок в определенных сферах деятельности в 86,2% в среднем", - сказано в документе.
Голосование проводилось среди 150 тысяч членов профсоюза из 214 государственных ведомств, установленный законом порог явки в 50% был установлен в 126 департаментах.
За проведение забастовки в итоге проголосовали 100 тысяч членов профсоюза. Среди них сотрудники министерства внутренних дел, в том числе пограничной службы и паспортных столов, экзаменаторы по вождению из министерства транспорта, а также сотрудники центров занятости и ведомств по предоставлению льгот и пособий в министерстве труда и пенсий, сообщает телеканал Sky News.
Профсоюз намерен начать согласовывать программу забастовки в пятницу 18 ноября, если от работодателей не поступят предложения о разрешении споров. Работники требуют повышения заработной платы на 10%, справедливых пенсий и гарантии занятости, отмечается на сайте организации.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
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Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
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. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.