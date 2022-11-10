https://ria.ru/20221110/berkova-1830577357.html
"Расстались плохо": Беркова – о последней встрече со Стояновым
"Расстались плохо": Беркова – о последней встрече со Стояновым - РИА Новости, 10.11.2022
"Расстались плохо": Беркова – о последней встрече со Стояновым
Актриса Елена Беркова раскрыла детали последней встречи с Андреем Стояновым. Артист умер 10 ноября. Это произошло во время бракоразводного процесса... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:07
2022-11-10T18:07
2022-11-10T18:07
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Актриса Елена Беркова раскрыла детали последней встречи с Андреем Стояновым. Артист умер 10 ноября. Это произошло во время бракоразводного процесса знаменитостей. По словам Берковой, она не чувствовала себя в безопасности и поэтому пришла с сопровождением. Также она рассказала, что в дальнейшем игнорировала сообщения от бывшего супруга. Стоянов умер 10 ноября в Москве. По предварительным данным, причиной послужила передозировка запрещенными веществами. Ранее поклонники "Ласкового мая" начали сбор средств на похороны Кузнецова и для помощи матери. Похороны композитора состоятся 13 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости
"Расстались плохо": Беркова – о последней встрече со Стояновым
Беркова поделилась деталями последней встречи с экс-супругом Стояновым
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Актриса Елена Беркова раскрыла детали последней встречи с Андреем Стояновым. Артист умер 10 ноября. Это произошло во время бракоразводного процесса знаменитостей.
По словам Берковой, она не чувствовала себя в безопасности и поэтому пришла с сопровождением.
"На разводе мы не общались. Это была сложная встреча, потому что расстались мы плохо. И говорить было не о чем. Он был в агрессивном состоянии, поэтому я пришла не одна, ради своей безопасности. Мы просто подписали бумаги и разошлись", – сообщила актриса "Пятому каналу".
Также она рассказала, что в дальнейшем игнорировала сообщения от бывшего супруга.
"А после, когда он пытался общаться, присылать какие-то сердечки, я уже не реагировала. Потому что поняла – люди не меняются", – добавила артистка.
Стоянов умер
10 ноября в Москве. По предварительным данным, причиной послужила передозировка запрещенными веществами.
Ранее поклонники "Ласкового мая" начали
сбор средств на похороны Кузнецова и для помощи матери. Похороны композитора состоятся 13 ноября.