https://ria.ru/20221110/berkova-1830577357.html

"Расстались плохо": Беркова – о последней встрече со Стояновым

"Расстались плохо": Беркова – о последней встрече со Стояновым - РИА Новости, 10.11.2022

"Расстались плохо": Беркова – о последней встрече со Стояновым

Актриса Елена Беркова раскрыла детали последней встречи с Андреем Стояновым. Артист умер 10 ноября. Это произошло во время бракоразводного процесса... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:07

2022-11-10T18:07

2022-11-10T18:07

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Актриса Елена Беркова раскрыла детали последней встречи с Андреем Стояновым. Артист умер 10 ноября. Это произошло во время бракоразводного процесса знаменитостей. По словам Берковой, она не чувствовала себя в безопасности и поэтому пришла с сопровождением. Также она рассказала, что в дальнейшем игнорировала сообщения от бывшего супруга. Стоянов умер 10 ноября в Москве. По предварительным данным, причиной послужила передозировка запрещенными веществами. Ранее поклонники "Ласкового мая" начали сбор средств на похороны Кузнецова и для помощи матери. Похороны композитора состоятся 13 ноября.

https://ria.ru/20221026/radioveduschiy-1826923702.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости