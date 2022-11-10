https://ria.ru/20221110/berdyansk-1830458267.html

В Бердянске предотвратили крупный теракт

В Бердянске предотвратили крупный теракт - РИА Новости, 10.11.2022

В Бердянске предотвратили крупный теракт

Российские силовики предотвратили крупный теракт на молодежном форуме в Бердянске, подозреваемые дали признательные показания, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:27

2022-11-10T12:27

2022-11-10T18:53

специальная военная операция на украине

бердянск

происшествия

запорожская область

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Российские силовики предотвратили крупный теракт на молодежном форуме в Бердянске, подозреваемые дали признательные показания, которые есть в распоряжении РИА Новости."Мы собрали бомбы, которые должны были взорваться на мероприятии в Бердянске, в котором участвовали российская молодежь и сама администрация. Мы в бомбу зарядили множество поражающих элементов, чтобы много было жертв. <…> При задержании мы оказали сопротивление", — сообщил задержанный украинский террорист Олег Завгородний.Как пояснил РИА Новости специалист по взрывотехнике, самодельные взрывные устройства замаскировали в пластиковых бидонах. Это были бомбы направленного действия с возможностью дистанционного подрыва.Председатель комитета безопасности Запорожской области Алексей Савин заявил, что при организации массовых мероприятий в регионе службы безопасности принимают усиленные меры. По его словам, это не первый подобный случай предотвращения терактов в Запорожской области.Первый окружной молодежный образовательный форум "Юг молодой" прошел в Бердянске с 6 по 9 ноября. В мероприятии приняли участие высокопоставленные гости.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828836110.html

https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Целью были активисты". В Бердянске предотвратили теракт на молодежном форуме "Целью были активисты". В Бердянске предотвратили теракт на молодежном форуме 2022-11-10T12:27 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бердянск, происшествия, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр