https://ria.ru/20221110/berdyansk-1830458267.html
В Бердянске предотвратили крупный теракт
В Бердянске предотвратили крупный теракт - РИА Новости, 10.11.2022
В Бердянске предотвратили крупный теракт
Российские силовики предотвратили крупный теракт на молодежном форуме в Бердянске, подозреваемые дали признательные показания, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:27
2022-11-10T12:27
2022-11-10T18:53
специальная военная операция на украине
бердянск
происшествия
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Российские силовики предотвратили крупный теракт на молодежном форуме в Бердянске, подозреваемые дали признательные показания, которые есть в распоряжении РИА Новости."Мы собрали бомбы, которые должны были взорваться на мероприятии в Бердянске, в котором участвовали российская молодежь и сама администрация. Мы в бомбу зарядили множество поражающих элементов, чтобы много было жертв. <…> При задержании мы оказали сопротивление", — сообщил задержанный украинский террорист Олег Завгородний.Как пояснил РИА Новости специалист по взрывотехнике, самодельные взрывные устройства замаскировали в пластиковых бидонах. Это были бомбы направленного действия с возможностью дистанционного подрыва.Председатель комитета безопасности Запорожской области Алексей Савин заявил, что при организации массовых мероприятий в регионе службы безопасности принимают усиленные меры. По его словам, это не первый подобный случай предотвращения терактов в Запорожской области.Первый окружной молодежный образовательный форум "Юг молодой" прошел в Бердянске с 6 по 9 ноября. В мероприятии приняли участие высокопоставленные гости.
https://ria.ru/20221103/zaes-1828836110.html
https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html
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"Целью были активисты". В Бердянске предотвратили теракт на молодежном форуме
"Целью были активисты". В Бердянске предотвратили теракт на молодежном форуме
2022-11-10T12:27
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бердянск, происшествия, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Происшествия, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:27 10.11.2022 (обновлено: 18:53 10.11.2022)
В Бердянске предотвратили крупный теракт
В Бердянске предотвратили крупный теракт, планировавшийся на молодежном форуме