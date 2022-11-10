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Россия и Украина будут восстанавливать силы перед зимой, считает Байден - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/bayden-1830384889.html
Россия и Украина будут восстанавливать силы перед зимой, считает Байден
Россия и Украина будут восстанавливать силы перед зимой, считает Байден - РИА Новости, 10.11.2022
Россия и Украина будут восстанавливать силы перед зимой, считает Байден
Президент США Джо Байден предположил, что, разделившись Днепром, Россия и Украина будут "зализывать раны" и решать, готовы ли они к компромиссам. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T01:52
2022-11-10T01:56
специальная военная операция на украине
джо байден
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
херсон
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден предположил, что, разделившись Днепром, Россия и Украина будут "зализывать раны" и решать, готовы ли они к компромиссам.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.Байден на пресс-конференции допустил оговорку, назвав Херсон Фаллуджей - городом в Ираке, где шли кровопролитные бои в ходе американского военного присутствия в той стране."Контекст в том, уходят ли они из Фаллуджи, я имею в виду из Херсона, города Херсон, через реку на восточный берег. Российские силы... Обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой и готовы ли они к компромиссам", - сказал Байден."Не знаю, что они станут делать. Знаю одно: мы не станем говорить им, что делать", - добавил он.Тема возможности переговорного процесса между конфликтующими сторонами неоднократно поднималась участниками пресс-конференции, которая была созвана по поводу завершения промежуточных выборов в конгресс.
https://radiosputnik.ria.ru/20221109/nato-1830367298.html
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джо байден, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, херсон
Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Херсон
01:52 10.11.2022 (обновлено: 01:56 10.11.2022)
 
Россия и Украина будут восстанавливать силы перед зимой, считает Байден

Байден предположил, что, разделившись Днепром, Москва и Киев будут восстанавливать силы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден предположил, что, разделившись Днепром, Россия и Украина будут "зализывать раны" и решать, готовы ли они к компромиссам.
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 21:56В мире
В НАТО отреагировали на решение России отвести войска на левый берег Днепра
Байден на пресс-конференции допустил оговорку, назвав Херсон Фаллуджей - городом в Ираке, где шли кровопролитные бои в ходе американского военного присутствия в той стране.
"Контекст в том, уходят ли они из Фаллуджи, я имею в виду из Херсона, города Херсон, через реку на восточный берег. Российские силы... Обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой и готовы ли они к компромиссам", - сказал Байден.
"Не знаю, что они станут делать. Знаю одно: мы не станем говорить им, что делать", - добавил он.
Тема возможности переговорного процесса между конфликтующими сторонами неоднократно поднималась участниками пресс-конференции, которая была созвана по поводу завершения промежуточных выборов в конгресс.
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Вчера, 18:48Специальная военная операция на Украине
Суровикин объяснил необходимость отвода войск на левый берег Днепра
 
Специальная военная операция на УкраинеДжо БайденСергей СуровикинСергей ШойгуРоссияХерсон
 
 
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