https://ria.ru/20221110/bayden-1830384889.html

Россия и Украина будут восстанавливать силы перед зимой, считает Байден

Россия и Украина будут восстанавливать силы перед зимой, считает Байден - РИА Новости, 10.11.2022

Россия и Украина будут восстанавливать силы перед зимой, считает Байден

Президент США Джо Байден предположил, что, разделившись Днепром, Россия и Украина будут "зализывать раны" и решать, готовы ли они к компромиссам. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T01:52

2022-11-10T01:52

2022-11-10T01:56

специальная военная операция на украине

джо байден

сергей суровикин

сергей шойгу

россия

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778590204_0:0:2837:1597_1920x0_80_0_0_db13cc30e781925c5c4aeee6c6947776.jpg

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден предположил, что, разделившись Днепром, Россия и Украина будут "зализывать раны" и решать, готовы ли они к компромиссам.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.Байден на пресс-конференции допустил оговорку, назвав Херсон Фаллуджей - городом в Ираке, где шли кровопролитные бои в ходе американского военного присутствия в той стране."Контекст в том, уходят ли они из Фаллуджи, я имею в виду из Херсона, города Херсон, через реку на восточный берег. Российские силы... Обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой и готовы ли они к компромиссам", - сказал Байден."Не знаю, что они станут делать. Знаю одно: мы не станем говорить им, что делать", - добавил он.Тема возможности переговорного процесса между конфликтующими сторонами неоднократно поднималась участниками пресс-конференции, которая была созвана по поводу завершения промежуточных выборов в конгресс.

https://radiosputnik.ria.ru/20221109/nato-1830367298.html

https://ria.ru/20221109/plotina-1830329818.html

россия

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, херсон