https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830269984.html

NI: заявление генсека НАТО стало "холодным душем" для Зеленского

NI: заявление генсека НАТО стало "холодным душем" для Зеленского - РИА Новости, 09.11.2022

NI: заявление генсека НАТО стало "холодным душем" для Зеленского

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что для членства Украины в альянсе необходим консенсус всех стран военного объединения,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:10

2022-11-09T16:10

2022-11-09T16:28

политика

владимир зеленский

йенс столтенберг

украина

россия

нато

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что для членства Украины в альянсе необходим консенсус всех стран военного объединения, отрезвило Владимира Зеленского, пишет обозреватель The National Interest Марк Эпископос.Как напомнил Эпископос, в ноябре главы МИД государств альянса встретятся в Бухаресте. В российском МИД, комментируя возможное обсуждение членства Украины в НАТО на саммите в Румынии, заявили об отсутствии у Киева обходных путей для вступления в этот военный союз.Украинский лидер 30 сентября сообщил, что страна подала запрос на ускоренное вхождение в Североатлантический альянс. После этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о несвоевременности этой процедуры, а генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг, комментируя речь Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле слышали просьбу украинского президента о вступлении республики в альянс, как и разную реакцию на него. Как уточнил представитель главы государства, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на НАТО стала одной из причин начала специальной операции России на Украине.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829716197.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, йенс столтенберг, украина, россия, нато