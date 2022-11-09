16:10 09.11.2022 (обновлено: 16:28 09.11.2022)
NI: заявление генсека НАТО стало "холодным душем" для Зеленского
NI назвал заявление генсека НАТО о членстве Киева в альянсе холодным душем для Зеленского
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что для членства Украины в альянсе необходим консенсус всех стран военного объединения, отрезвило Владимира Зеленского, пишет обозреватель The National Interest Марк Эпископос.
"Столтенберг, похоже, окатил Зеленского холодной водой в ответ на его просьбу об ускоренном вхождении Украины в НАТО, заявив, что любое решение должно приниматься консенсусом, все 30 союзников должны согласиться", — говорится в статье.
Украинский лидер 30 сентября сообщил, что страна подала запрос на ускоренное вхождение в Североатлантический альянс. После этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о несвоевременности этой процедуры, а генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг, комментируя речь Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле слышали просьбу украинского президента о вступлении республики в альянс, как и разную реакцию на него. Как уточнил представитель главы государства, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на НАТО стала одной из причин начала специальной операции России на Украине.