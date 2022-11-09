Юрист объяснил, почему ФНС может отказать в налоговом вычете
Юрист Гусятников сообщил о праве ФНС отказать россиянам в вычете при неуплате налогов
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ). Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. ФНС в некоторых случаях имеет право отказать россиянам в налоговом вычете. Если это произошло, получить деньги возможно, но далеко не во всех случаях, объяснил агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Эксперт отметил ряд причин, по которым налогоплательщик лишается вычета. Во-первых, это неверное заполнение декларации либо отсутствие необходимых документов. В этой ситуации гражданин решает вопрос, связавшись с налоговой и предоставив требуемую информацию. Во-вторых, с момента возникновения оснований для вычета прошло более трех лет. Согласно законодательству, гражданин может вернуть НДФЛ только в этот период.
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Кроме того, налоговый вычет не получают граждане, заплатившие налог не по ставке 13%, включая большинство самозанятых и индивидуальных предпринимателей, добавил Гусятников. Наконец, ФНС отказывает при приобретении объекта, на который налоговый вычет не распространяется, например, коммерческой недвижимости.