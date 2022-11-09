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Юрист объяснил, почему ФНС может отказать в налоговом вычете - РИА Новости, 09.11.2022
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Юрист объяснил, почему ФНС может отказать в налоговом вычете
Юрист объяснил, почему ФНС может отказать в налоговом вычете - РИА Новости, 09.11.2022
Юрист объяснил, почему ФНС может отказать в налоговом вычете
ФНС в некоторых случаях имеет право отказать россиянам в налоговом вычете. Если это произошло, получить деньги возможно, но далеко не во всех случаях, объяснил... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T02:17
2022-11-09T02:17
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
pg partners
налоги
россия
налоговый вычет
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. ФНС в некоторых случаях имеет право отказать россиянам в налоговом вычете. Если это произошло, получить деньги возможно, но далеко не во всех случаях, объяснил агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Эксперт отметил ряд причин, по которым налогоплательщик лишается вычета. Во-первых, это неверное заполнение декларации либо отсутствие необходимых документов. В этой ситуации гражданин решает вопрос, связавшись с налоговой и предоставив требуемую информацию. Во-вторых, с момента возникновения оснований для вычета прошло более трех лет. Согласно законодательству, гражданин может вернуть НДФЛ только в этот период.Кроме того, налоговый вычет не получают граждане, заплатившие налог не по ставке 13%, включая большинство самозанятых и индивидуальных предпринимателей, добавил Гусятников. Наконец, ФНС отказывает при приобретении объекта, на который налоговый вычет не распространяется, например, коммерческой недвижимости.
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), pg partners, налоги, россия, налоговый вычет
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), PG Partners, Налоги, Россия, Налоговый вычет
02:17 09.11.2022
 
Юрист объяснил, почему ФНС может отказать в налоговом вычете

Юрист Гусятников сообщил о праве ФНС отказать россиянам в вычете при неуплате налогов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ) - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ). Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. ФНС в некоторых случаях имеет право отказать россиянам в налоговом вычете. Если это произошло, получить деньги возможно, но далеко не во всех случаях, объяснил агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Эксперт отметил ряд причин, по которым налогоплательщик лишается вычета. Во-первых, это неверное заполнение декларации либо отсутствие необходимых документов. В этой ситуации гражданин решает вопрос, связавшись с налоговой и предоставив требуемую информацию. Во-вторых, с момента возникновения оснований для вычета прошло более трех лет. Согласно законодательству, гражданин может вернуть НДФЛ только в этот период.
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Кроме того, налоговый вычет не получают граждане, заплатившие налог не по ставке 13%, включая большинство самозанятых и индивидуальных предпринимателей, добавил Гусятников. Наконец, ФНС отказывает при приобретении объекта, на который налоговый вычет не распространяется, например, коммерческой недвижимости.
 
ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)PG PartnersНалогиРоссияНалоговый вычет
 
 
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