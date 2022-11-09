https://ria.ru/20221109/vychet-1830103455.html

Юрист объяснил, почему ФНС может отказать в налоговом вычете

Юрист объяснил, почему ФНС может отказать в налоговом вычете - РИА Новости, 09.11.2022

Юрист объяснил, почему ФНС может отказать в налоговом вычете

ФНС в некоторых случаях имеет право отказать россиянам в налоговом вычете. Если это произошло, получить деньги возможно, но далеко не во всех случаях, объяснил... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T02:17

2022-11-09T02:17

2022-11-09T02:17

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

pg partners

налоги

россия

налоговый вычет

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. ФНС в некоторых случаях имеет право отказать россиянам в налоговом вычете. Если это произошло, получить деньги возможно, но далеко не во всех случаях, объяснил агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Эксперт отметил ряд причин, по которым налогоплательщик лишается вычета. Во-первых, это неверное заполнение декларации либо отсутствие необходимых документов. В этой ситуации гражданин решает вопрос, связавшись с налоговой и предоставив требуемую информацию. Во-вторых, с момента возникновения оснований для вычета прошло более трех лет. Согласно законодательству, гражданин может вернуть НДФЛ только в этот период.Кроме того, налоговый вычет не получают граждане, заплатившие налог не по ставке 13%, включая большинство самозанятых и индивидуальных предпринимателей, добавил Гусятников. Наконец, ФНС отказывает при приобретении объекта, на который налоговый вычет не распространяется, например, коммерческой недвижимости.

https://ria.ru/20221028/vychet-1827386933.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), pg partners, налоги, россия, налоговый вычет