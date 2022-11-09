https://ria.ru/20221109/vybory-1830355073.html

Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах

Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах - РИА Новости, 09.11.2022

Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах

Президент США Джо Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах в конгресс в ближайшие часы. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T20:14

2022-11-09T20:14

2022-11-09T20:21

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах в конгресс в ближайшие часы."Демократия не возникает случайно, мы должны защищать, укреплять и обновлять ее. Я скажу больше этим днем, но сейчас я хочу поблагодарить работников участков и чиновников, которые трудились ночью, чтобы защитить наше священное право голосовать", - написал Байден в Twitter.Как указала пресс-служба Белого дома, выступление Байдена намечено на 16.00 (00.00 мск).

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

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итоги промежуточных выборов в сша - 2022, джо байден, в мире, сша, twitter