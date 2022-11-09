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Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах - РИА Новости, 09.11.2022
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Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах
Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах - РИА Новости, 09.11.2022
Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах
Президент США Джо Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах в конгресс в ближайшие часы. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:14
2022-11-09T20:21
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
джо байден
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах в конгресс в ближайшие часы."Демократия не возникает случайно, мы должны защищать, укреплять и обновлять ее. Я скажу больше этим днем, но сейчас я хочу поблагодарить работников участков и чиновников, которые трудились ночью, чтобы защитить наше священное право голосовать", - написал Байден в Twitter.Как указала пресс-служба Белого дома, выступление Байдена намечено на 16.00 (00.00 мск).
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итоги промежуточных выборов в сша - 2022, джо байден, в мире, сша, twitter
Итоги промежуточных выборов в США - 2022, Джо Байден, В мире, США, Twitter
20:14 09.11.2022 (обновлено: 20:21 09.11.2022)
 
Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах

Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах в ближайшие часы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсировал выступление о прошедших промежуточных выборах в конгресс в ближайшие часы.
"Демократия не возникает случайно, мы должны защищать, укреплять и обновлять ее. Я скажу больше этим днем, но сейчас я хочу поблагодарить работников участков и чиновников, которые трудились ночью, чтобы защитить наше священное право голосовать", - написал Байден в Twitter.
Как указала пресс-служба Белого дома, выступление Байдена намечено на 16.00 (00.00 мск).
Избиратели во время голосования на выборах в конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Итоги промежуточных выборов в США - 2022Джо БайденВ миреСШАTwitter
 
 
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