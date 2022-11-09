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ГД одобрила во втором чтении проект о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/veteran-1830245178.html
ГД одобрила во втором чтении проект о статусе ветерана для добровольцев
ГД одобрила во втором чтении проект о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 09.11.2022
ГД одобрила во втором чтении проект о статусе ветерана для добровольцев
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во II чтении законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:03
2022-11-09T15:03
специальная военная операция на украине
общество
валентина матвиенко
вячеслав володин
совет федерации рф
вооруженные силы рф
госдума рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во II чтении законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации."Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — сообщается в пояснительной записке.Кроме того, проектом предлагается установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации."Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке.Авторами законопроекта стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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общество, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, вооруженные силы рф, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ
15:03 09.11.2022
 
ГД одобрила во втором чтении проект о статусе ветерана для добровольцев

ГД одобрила во втором чтении проект о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в СВО

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во II чтении законопроект, которым предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации.
"Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — сообщается в пояснительной записке.
Кроме того, проектом предлагается установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.
"Установить статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - отмечается в пояснительной записке.
Авторами законопроекта стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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