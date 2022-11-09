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В офис национализированной "Укрнафты" пришла СБУ, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 09.11.2022
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В офис национализированной "Укрнафты" пришла СБУ, сообщил депутат Рады
В офис национализированной "Укрнафты" пришла СБУ, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 09.11.2022
В офис национализированной "Укрнафты" пришла СБУ, сообщил депутат Рады
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в офисе национализированной компании "Укрнафта" с вечера вторника находятся сотрудники Службы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:43
2022-11-09T11:43
в мире
александр дубинский
алексей данилов
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укртатнафта
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в офисе национализированной компании "Укрнафта" с вечера вторника находятся сотрудники Службы безопасности и бюро экономической безопасности, его работа парализована.В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины."По информации моих источников, в свете обеспечения выполнения решения военного руководства о передаче в управление министерства обороны ряда предприятий происходит "захват" ПАО "Укрнафта". С 21.00 (22.00 мск) 8 ноября в головном офисе компании находятся несколько десятков сотрудников СБУ и БЭБ (бюро экономической безопасности – ред.), которых сопровождают спецназовцы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.По его словам, "решение суда о таком вторжении отсутствует". По мнению депутата, такие действия могут быть попыткой обеспечить возможность назначенным руководителям установить контроль над операционной деятельностью ПАО "Укрнафта"."Прибывающие на работу работники предприятия к своим рабочим местам не допускаются до окончания "следственных действий". Работа офиса госкомпании парализована", - добавил Дубинский.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829710496.html
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в мире, александр дубинский, алексей данилов, украина, укрнафта, верховная рада украины, укртатнафта
В мире, Александр Дубинский, Алексей Данилов, Украина, Укрнафта, Верховная Рада Украины, Укртатнафта
11:43 09.11.2022
 
В офис национализированной "Укрнафты" пришла СБУ, сообщил депутат Рады

Депутат Рады Дубинский: в офис "Укрнафты" пришла СБУ, его работа парализована

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в медиабанкЗдание офиса компании "Укрнафта" в Киеве
Здание офиса компании Укрнафта в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Здание офиса компании "Укрнафта" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в офисе национализированной компании "Укрнафта" с вечера вторника находятся сотрудники Службы безопасности и бюро экономической безопасности, его работа парализована.
В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.
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Активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" получили статус военного имущества
"По информации моих источников, в свете обеспечения выполнения решения военного руководства о передаче в управление министерства обороны ряда предприятий происходит "захват" ПАО "Укрнафта". С 21.00 (22.00 мск) 8 ноября в головном офисе компании находятся несколько десятков сотрудников СБУ и БЭБ (бюро экономической безопасности – ред.), которых сопровождают спецназовцы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, "решение суда о таком вторжении отсутствует". По мнению депутата, такие действия могут быть попыткой обеспечить возможность назначенным руководителям установить контроль над операционной деятельностью ПАО "Укрнафта".
"Прибывающие на работу работники предприятия к своим рабочим местам не допускаются до окончания "следственных действий". Работа офиса госкомпании парализована", - добавил Дубинский.
Заправочная станция компании Укрнафта
7 ноября, 13:22
СМИ: Украина национализирует "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич"
 
В миреАлександр ДубинскийАлексей ДаниловУкраинаУкрнафтаВерховная Рада УкраиныУкртатнафта
 
 
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