https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830172879.html

В офис национализированной "Укрнафты" пришла СБУ, сообщил депутат Рады

В офис национализированной "Укрнафты" пришла СБУ, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 09.11.2022

В офис национализированной "Укрнафты" пришла СБУ, сообщил депутат Рады

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в офисе национализированной компании "Укрнафта" с вечера вторника находятся сотрудники Службы... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:43

2022-11-09T11:43

2022-11-09T11:43

в мире

александр дубинский

алексей данилов

украина

укрнафта

верховная рада украины

укртатнафта

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в офисе национализированной компании "Укрнафта" с вечера вторника находятся сотрудники Службы безопасности и бюро экономической безопасности, его работа парализована.В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины."По информации моих источников, в свете обеспечения выполнения решения военного руководства о передаче в управление министерства обороны ряда предприятий происходит "захват" ПАО "Укрнафта". С 21.00 (22.00 мск) 8 ноября в головном офисе компании находятся несколько десятков сотрудников СБУ и БЭБ (бюро экономической безопасности – ред.), которых сопровождают спецназовцы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.По его словам, "решение суда о таком вторжении отсутствует". По мнению депутата, такие действия могут быть попыткой обеспечить возможность назначенным руководителям установить контроль над операционной деятельностью ПАО "Укрнафта"."Прибывающие на работу работники предприятия к своим рабочим местам не допускаются до окончания "следственных действий". Работа офиса госкомпании парализована", - добавил Дубинский.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829710496.html

https://ria.ru/20221107/natsionalizatsiya-1829648508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр дубинский, алексей данилов, украина, укрнафта, верховная рада украины, укртатнафта