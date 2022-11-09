В офис национализированной "Укрнафты" пришла СБУ, сообщил депутат Рады
Депутат Рады Дубинский: в офис "Укрнафты" пришла СБУ, его работа парализована
Здание офиса компании "Укрнафта" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в офисе национализированной компании "Укрнафта" с вечера вторника находятся сотрудники Службы безопасности и бюро экономической безопасности, его работа парализована.
В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.
"По информации моих источников, в свете обеспечения выполнения решения военного руководства о передаче в управление министерства обороны ряда предприятий происходит "захват" ПАО "Укрнафта". С 21.00 (22.00 мск) 8 ноября в головном офисе компании находятся несколько десятков сотрудников СБУ и БЭБ (бюро экономической безопасности – ред.), которых сопровождают спецназовцы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, "решение суда о таком вторжении отсутствует". По мнению депутата, такие действия могут быть попыткой обеспечить возможность назначенным руководителям установить контроль над операционной деятельностью ПАО "Укрнафта".
"Прибывающие на работу работники предприятия к своим рабочим местам не допускаются до окончания "следственных действий". Работа офиса госкомпании парализована", - добавил Дубинский.