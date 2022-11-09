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Макрон призвал мобилизовать экономику из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/ukraina-1830304411.html
Макрон призвал мобилизовать экономику из-за ситуации на Украине
Макрон призвал мобилизовать экономику из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 09.11.2022
Макрон призвал мобилизовать экономику из-за ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мобилизовать оборонную промышленность и экономику страны из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:35
2022-11-09T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
франция
украина
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мобилизовать оборонную промышленность и экономику страны из-за ситуации на Украине."Конфликт на Украине, на пороге Европы, заставляет Францию пересмотреть свою стратегию. &lt;…&gt; Мы должны адаптироваться к новым условиям и позиции военной экономики. В контексте конфликта высокой интенсивности (на Украине. — Прим. ред.), который касается непосредственно нас, нужна настоящая экономическая и промышленная мобилизация", — сказал президент, выступая на военно-морской базе в Тулоне.Глава государства также призвал к защите инфраструктуры. При этом он напомнил, что сейчас происходит с энергетическими объектами на Украине.Макрон также отметил, что после завершения конфликта в бывшей советской республике Европе будет необходимо построить новую систему безопасности. Кроме того, Брюсселю придется восстановить стабильность и контроль за вооружениями в регионе.Ранее Макрон заявлял, что Франция не хочет новой мировой войны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828594763.html
https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:35 09.11.2022 (обновлено: 23:55 09.11.2022)
 
Макрон призвал мобилизовать экономику из-за ситуации на Украине

Макрон призвал мобилизовать экономику и оборонную промышленность из-за ситуации на Украине

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мобилизовать оборонную промышленность и экономику страны из-за ситуации на Украине.
"Конфликт на Украине, на пороге Европы, заставляет Францию пересмотреть свою стратегию. <…> Мы должны адаптироваться к новым условиям и позиции военной экономики. В контексте конфликта высокой интенсивности (на Украине. — Прим. ред.), который касается непосредственно нас, нужна настоящая экономическая и промышленная мобилизация", — сказал президент, выступая на военно-морской базе в Тулоне.
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Новая договоренность Зеленского с Макроном вызвала возмущение в Сети
Глава государства также призвал к защите инфраструктуры. При этом он напомнил, что сейчас происходит с энергетическими объектами на Украине.
Макрон также отметил, что после завершения конфликта в бывшей советской республике Европе будет необходимо построить новую систему безопасности. Кроме того, Брюсселю придется восстановить стабильность и контроль за вооружениями в регионе.
Ранее Макрон заявлял, что Франция не хочет новой мировой войны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронФранцияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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