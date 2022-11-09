17:35 09.11.2022 (обновлено: 23:55 09.11.2022)
Макрон призвал мобилизовать экономику из-за ситуации на Украине
Макрон призвал мобилизовать экономику и оборонную промышленность из-за ситуации на Украине
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мобилизовать оборонную промышленность и экономику страны из-за ситуации на Украине.
"Конфликт на Украине, на пороге Европы, заставляет Францию пересмотреть свою стратегию. <…> Мы должны адаптироваться к новым условиям и позиции военной экономики. В контексте конфликта высокой интенсивности (на Украине. — Прим. ред.), который касается непосредственно нас, нужна настоящая экономическая и промышленная мобилизация", — сказал президент, выступая на военно-морской базе в Тулоне.
Глава государства также призвал к защите инфраструктуры. При этом он напомнил, что сейчас происходит с энергетическими объектами на Украине.
Макрон также отметил, что после завершения конфликта в бывшей советской республике Европе будет необходимо построить новую систему безопасности. Кроме того, Брюсселю придется восстановить стабильность и контроль за вооружениями в регионе.
Ранее Макрон заявлял, что Франция не хочет новой мировой войны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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