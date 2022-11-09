https://ria.ru/20221109/ukraina-1830304411.html

Макрон призвал мобилизовать экономику из-за ситуации на Украине

Макрон призвал мобилизовать экономику из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 09.11.2022

Макрон призвал мобилизовать экономику из-за ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мобилизовать оборонную промышленность и экономику страны из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:35

2022-11-09T17:35

2022-11-09T23:55

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

франция

украина

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мобилизовать оборонную промышленность и экономику страны из-за ситуации на Украине."Конфликт на Украине, на пороге Европы, заставляет Францию пересмотреть свою стратегию. <…> Мы должны адаптироваться к новым условиям и позиции военной экономики. В контексте конфликта высокой интенсивности (на Украине. — Прим. ред.), который касается непосредственно нас, нужна настоящая экономическая и промышленная мобилизация", — сказал президент, выступая на военно-морской базе в Тулоне.Глава государства также призвал к защите инфраструктуры. При этом он напомнил, что сейчас происходит с энергетическими объектами на Украине.Макрон также отметил, что после завершения конфликта в бывшей советской республике Европе будет необходимо построить новую систему безопасности. Кроме того, Брюсселю придется восстановить стабильность и контроль за вооружениями в регионе.Ранее Макрон заявлял, что Франция не хочет новой мировой войны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828594763.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, франция, украина, ситуация в днр и лнр