https://ria.ru/20221109/ukraina-1830145307.html

В Китае раскрыли, зачем США заговорили о переговорах Украины и России

В Китае раскрыли, зачем США заговорили о переговорах Украины и России - РИА Новости, 09.11.2022

В Китае раскрыли, зачем США заговорили о переговорах Украины и России

Администрация Джо Байдена в действительности не заинтересована в разрешении украинского конфликта и лишь использует его, чтобы ослабить Россию и Европу, пишет... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:05

2022-11-09T10:05

2022-11-09T12:42

в мире

джо байден

джейк салливан

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Администрация Джо Байдена в действительности не заинтересована в разрешении украинского конфликта и лишь использует его, чтобы ослабить Россию и Европу, пишет китайское издание Global Times.Авторы считают, что публикация о сокращении объемов поддержки Украины республиканцами сделана намеренно перед промежуточными выборами в США, а поскольку потенциальные переговоры между Киевом и Москвой могут провалиться из-за вмешательства Белого дома, у европейских союзников не останется другого выбора, кроме как продолжать и увеличивать свою поддержку Украины, несмотря на экономический и энергетический кризис.Конечная цель США, по мнению издания, заключается в том, чтобы конфликт длился бесконечно. Украиной пожертвуют как пешкой, чтобы можно было разрушить и Россию, и Европу, между делом оставив Вашингтон относительно невредимым.Газета The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просила украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221108/ukraina-1830075850.html

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россия

сша

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в мире, джо байден, джейк салливан, юрий ушаков, россия, сша, украина