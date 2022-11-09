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В Китае раскрыли, зачем США заговорили о переговорах Украины и России - РИА Новости, 09.11.2022
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В Китае раскрыли, зачем США заговорили о переговорах Украины и России
В Китае раскрыли, зачем США заговорили о переговорах Украины и России - РИА Новости, 09.11.2022
В Китае раскрыли, зачем США заговорили о переговорах Украины и России
Администрация Джо Байдена в действительности не заинтересована в разрешении украинского конфликта и лишь использует его, чтобы ослабить Россию и Европу, пишет... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:05
2022-11-09T12:42
в мире
джо байден
джейк салливан
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Администрация Джо Байдена в действительности не заинтересована в разрешении украинского конфликта и лишь использует его, чтобы ослабить Россию и Европу, пишет китайское издание Global Times.Авторы считают, что публикация о сокращении объемов поддержки Украины республиканцами сделана намеренно перед промежуточными выборами в США, а поскольку потенциальные переговоры между Киевом и Москвой могут провалиться из-за вмешательства Белого дома, у европейских союзников не останется другого выбора, кроме как продолжать и увеличивать свою поддержку Украины, несмотря на экономический и энергетический кризис.Конечная цель США, по мнению издания, заключается в том, чтобы конфликт длился бесконечно. Украиной пожертвуют как пешкой, чтобы можно было разрушить и Россию, и Европу, между делом оставив Вашингтон относительно невредимым.Газета The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просила украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221108/ukraina-1830075850.html
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в мире, джо байден, джейк салливан, юрий ушаков, россия, сша, украина
В мире, Джо Байден, Джейк Салливан, Юрий Ушаков, Россия, США, Украина
10:05 09.11.2022 (обновлено: 12:42 09.11.2022)
 
В Китае раскрыли, зачем США заговорили о переговорах Украины и России

Global Times: Вашингтон на самом деле не заинтересован в мире на Украине

© AP Photo / Alex BrandonЖурналисты во время пресс-коференции госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитирия Кулебы
Журналисты во время пресс-коференции госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитирия Кулебы - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Журналисты во время пресс-коференции госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитирия Кулебы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Администрация Джо Байдена в действительности не заинтересована в разрешении украинского конфликта и лишь использует его, чтобы ослабить Россию и Европу, пишет китайское издание Global Times.
Авторы считают, что публикация о сокращении объемов поддержки Украины республиканцами сделана намеренно перед промежуточными выборами в США, а поскольку потенциальные переговоры между Киевом и Москвой могут провалиться из-за вмешательства Белого дома, у европейских союзников не останется другого выбора, кроме как продолжать и увеличивать свою поддержку Украины, несмотря на экономический и энергетический кризис.
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Конечная цель США, по мнению издания, заключается в том, чтобы конфликт длился бесконечно. Украиной пожертвуют как пешкой, чтобы можно было разрушить и Россию, и Европу, между делом оставив Вашингтон относительно невредимым.

"Международное сообщество должно избавиться от иллюзий по поводу любых шагов США, которые якобы способствуют миру", — призывают обозреватели Global Times.

Газета The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просила украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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