10:05 09.11.2022 (обновлено: 12:42 09.11.2022)
В Китае раскрыли, зачем США заговорили о переговорах Украины и России
Global Times: Вашингтон на самом деле не заинтересован в мире на Украине
© AP Photo / Alex BrandonЖурналисты во время пресс-коференции госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитирия Кулебы
© AP Photo / Alex Brandon
Журналисты во время пресс-коференции госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитирия Кулебы. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Администрация Джо Байдена в действительности не заинтересована в разрешении украинского конфликта и лишь использует его, чтобы ослабить Россию и Европу, пишет китайское издание Global Times.
Авторы считают, что публикация о сокращении объемов поддержки Украины республиканцами сделана намеренно перед промежуточными выборами в США, а поскольку потенциальные переговоры между Киевом и Москвой могут провалиться из-за вмешательства Белого дома, у европейских союзников не останется другого выбора, кроме как продолжать и увеличивать свою поддержку Украины, несмотря на экономический и энергетический кризис.
Конечная цель США, по мнению издания, заключается в том, чтобы конфликт длился бесконечно. Украиной пожертвуют как пешкой, чтобы можно было разрушить и Россию, и Европу, между делом оставив Вашингтон относительно невредимым.
"Международное сообщество должно избавиться от иллюзий по поводу любых шагов США, которые якобы способствуют миру", — призывают обозреватели Global Times.
Газета The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просила украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
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