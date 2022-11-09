09:20 09.11.2022 (обновлено: 10:14 09.11.2022)
Центр принятия решений находится не на Украине, считает посол Антонов
Посол Антонов: центр принятия решений о судьбе Украины находится за ее пределами
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Россия считает, что центр принятия решений о судьбе Украины находится где угодно, только не в границах этой страны: это стало ясно, когда Киев в марте обнулил все достигнутые в ходе контактов договоренности с Москвой, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Центр принятия решений о судьбе Украины находится где угодно, но только не в Киеве. В этом все смогли убедиться в марте, когда одного окрика из Вашингтона хватило, чтобы режим Зеленского обнулил все договоренности, достигнутые в ходе интенсивных контактов двух стран", - сказал Антонов, отвечая на вопрос о том, почему американское руководство избегает диалога с Москвой по украинской проблематике.
Российский посол также выразил недоумение относительно продвигаемого Вашингтоном тезиса о том, что администрация США "не будет говорить с Россией об Украине без участия самой Украины". "Часто мы слышим..., что Киеву самому решать, в какой момент садиться за стол переговоров. Неясно, чего в этих словах больше - лицемерия или банального нежелания признавать собственные ошибки", - сказал глава дипмиссии РФ в Вашингтоне.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
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