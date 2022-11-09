https://ria.ru/20221109/antonov-1830116297.html

Анатолий Антонов: судьбу Украины решают где угодно, кроме самого Киева

Анатолий Антонов: судьбу Украины решают где угодно, кроме самого Киева - РИА Новости, 09.11.2022

Анатолий Антонов: судьбу Украины решают где угодно, кроме самого Киева

Политический диалог между Россией и США после начала специальной военной операции фактически парализован и сведен лишь к обсуждению технических проблем, заявил... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:00

2022-11-09T10:00

2022-11-09T10:08

анатолий антонов

джо байден

лиз трасс

россия

сша

государственный департамент сша

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Политический диалог между Россией и США после начала специальной военной операции фактически парализован и сведен лишь к обсуждению технических проблем, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В интервью РИА Новости, приуроченном к выборам в Конгресс, он рассказал, действительно ли мир стоит на пороге Армагеддона, как заверяют США, почему в Вашингтоне избегают диалога по украинскому вопросу, и на каких условиях Москва готова возобновить контакты по стратегической стабильности.– Как выстраивается сегодня наше взаимодействие с властями США? Согласны ли вы с недавно озвученной госдепартаментом оценкой о том, что, несмотря на кризис в отношениях, США и РФ располагают достаточным числом каналов для донесения своих позиций друг до друга, когда это необходимо?– Российско-американский политический диалог – на беспрецедентно низкой отметке. Его можно считать почти парализованным. Доверие подорвано. Обрушено сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес. Общение сторон ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем. Взаимодействие посольства с органами исполнительной власти США по американской инициативе заблокировано. Госдепартамент предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку. Крайне редки очные беседы с представителями Белого дома. Практикуются эпизодические телефонные разговоры высокого уровня, в том числе по линии министерств обороны. Важно сохранять коммуникации для предотвращения конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями.– Почему, на ваш взгляд, американское руководство избегает диалога с Россией по украинской проблематике? Считаете ли вы, что Вашингтону попросту выгодно затягивать этот конфликт? Согласны ли вы с оценкой Джо Байдена, что мир сегодня стоит на пороге Армагеддона?– Часто слышим от представителей администрации, что они "не будут говорить с Россией об Украине без участия самой Украины". Что Киеву самому решать, в какой момент садиться за стол переговоров. Неясно, чего в этих словах больше – лицемерия или банального нежелания признавать собственные ошибки.Центр принятия решений о судьбе Украины находится где угодно, но только не в Киеве. В этом все смогли убедиться в марте, когда одного окрика из Вашингтона хватило, чтобы режим Зеленского обнулил все договоренности, достигнутые в ходе интенсивных контактов двух стран. Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех – украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией "до последнего украинца". Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них – наличие экономической заинтересованности. Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного.На этом фоне запугивание мировой общественности "приближающимся Армагеддоном" безосновательно и опасно. Громкие заявления, звучащие из США, и даже из уст президента Джо Байдена, преследуют единственную цель – настроить как можно больше государств против России.Американцы, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной ядерной риторике именно нас. Если же посмотреть на факты, то становится ясно, что мы никому не угрожаем ядерным оружием. Наоборот, стремимся предотвратить развитие ситуации по неконтролируемому сценарию. Российские официальные лица и лично президент России неоднократно подтверждали, что мы не собираемся применять ядерное оружие, в том числе тактическое, на Украине.Несмотря на это, в США спекуляции продолжаются. При том что самые откровенные высказывания о готовности использовать ядерное оружие мир слышал не от России, а от союзника Вашингтона – Великобритании в лице ее уже бывшего премьер-министра Лиз Трасс. Подобные заявления крайне опасны. Тем более когда разговоры о применении ОМУ фактически становятся нормой. Это притупляет осторожность в сознании тех руководителей на Западе, которые подливают масла в огонь украинского конфликта. На них лежит ответственность за недопущение сценария, о котором обмолвился американский президент.– Насколько надежно сегодня обеспечена безопасность посольства? Получают ли российские дипломаты угрозы в свой адрес, и с какими ограничениями они сталкиваются в работе?– Мы стремимся соответствовать вызовам времени. А оно сейчас непростое, требует от каждого из нас повышенного самоконтроля, бдительности. В этом плане наши дипломаты не находятся в привилегированном положении. Посольство – тоже в каком-то роде передовая. К своим служебным обязанностям относимся в высокой долей ответственности.Что касается угроз – они действительно нередки. Обычной и электронной почтой, через соцсети недоброжелатели пытаются запугать дипломатов и членов их семей. Получали мы угрозы и в мой адрес. Бывают митинги у ворот, когда эмоции захлестывают через край. На слуху вопиющие случаи, когда манифестанты, например, пытались заблокировать вход гостям, прибывающим на прием в честь Дня России. Или когда фасад генконсульства в Нью-Йорке был залит несмываемой краской. Все это очень неприятно, но на фоне истеричной и однобокой подачи новостей местными СМИ – не слишком удивительно.У нас налажен диалог с полицией и Секретной службой, которая охраняет президента США и посольства. В подавляющем большинстве случаев правоохранители оперативно отзываются на просьбы о помощи. Хотя рассказывают о результатах расследований по итогам инцидентов очень неохотно.Работаем в условиях многочисленных ограничений, которые постоянно придумывает для нас принимающая сторона. Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю-две предупреждать госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин. Честно говоря, непонятно, какой в этом смысл. Ведь Америка, несмотря ни на что, – гостеприимная и очень интересная страна. Исходя из личного опыта могу сказать: чем дальше от Вашингтона, тем меньше русофобии.– Ведется ли работа по возобновлению диалога с американской стороной о выработке соглашения на замену ДСНВ? На ваш взгляд, время еще есть, чтобы договориться? Или мы понемногу приближаемся к точке невозврата? Насколько велики шансы не договориться вообще? Пойдет ли Россия на какие-то уступки США для того, чтобы продемонстрировать Вашингтону свой интерес к переговорам по этой теме?– Запущенный в 2021 году диалог по стратегической стабильности, в рамках которого велось обсуждение возможных договоренностей на замену ДСНВ, заморожен по инициативе американской стороны. Никаких практических шагов к его возобновлению Вашингтон не предпринимает. Россия заинтересована в равноправном и взаимовыгодном диалоге по контролю над вооружениями. Но мы не будем упрашивать США вернуться за стол переговоров. Свою национальную безопасность обеспечим в любых обстоятельствах. Не исключено, что, в конце концов, администрация очнется и захочет договариваться. В юридическом вакууме между двумя странами с крупнейшими ядерными арсеналами никто не заинтересован. Сколько еще будет упущено – неизвестно. Для достижения результата по стратегической стабильности сторонам необходимо много времени. Не стоит рассчитывать на повторение сценария 2010 года, когда нам удалось договориться всего за год. Обстоятельства кардинально поменялись. Позиции сторон существенно расходятся, возникли новые технологии и угрозы. Растет значение фактора третьих ядерных стран. Если будет принято решение возобновить стратконсультации, не сомневаюсь, что российская делегация будет добросовестно стремиться к поиску взаимоприемлемых решений. Но ни о каких односторонних уступках в ущерб безопасности России речи быть не может.

https://ria.ru/20221105/ssha-1829303538.html

https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html

https://ria.ru/20221004/rossiya-1821312324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий антонов, джо байден, лиз трасс, россия, сша, государственный департамент сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), интервью