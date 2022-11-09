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Маск поделился идеей перевода денег через Twitter - РИА Новости, 09.11.2022
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Маск поделился идеей перевода денег через Twitter
Маск поделился идеей перевода денег через Twitter - РИА Новости, 09.11.2022
Маск поделился идеей перевода денег через Twitter
Новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск поделился идеей перевода денежных средств через соцсеть. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T22:21
2022-11-09T22:21
технологии
илон маск
twitter
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск поделился идеей перевода денежных средств через соцсеть.В ходе общения с пользователями Twitter в аудиокомнате Маск заявил, что оплатившие верификацию в соцсети получат своего рода баланс на свой аккаунт. "Что если вы захотите отправить деньги кому-нибудь в Twitter?" - рассуждал Маск.Он отметил, что привязка банковского счета к аккаунту соцсети позволит переводить деньги или выводить их. "Почему не переводить деньги в Twitter? Звучит, как отличная идея", - сказал Маск.
https://ria.ru/20221109/twitter-1830358106.html
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технологии, илон маск, twitter, в мире
Технологии, Илон Маск, Twitter, В мире
22:21 09.11.2022
 
Маск поделился идеей перевода денег через Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск поделился идеей перевода денежных средств через соцсеть

© AP Photo / Pool/Britta PedersenИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск поделился идеей перевода денежных средств через соцсеть.
В ходе общения с пользователями Twitter в аудиокомнате Маск заявил, что оплатившие верификацию в соцсети получат своего рода баланс на свой аккаунт. "Что если вы захотите отправить деньги кому-нибудь в Twitter?" - рассуждал Маск.
Приложение Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время
Он отметил, что привязка банковского счета к аккаунту соцсети позволит переводить деньги или выводить их. "Почему не переводить деньги в Twitter? Звучит, как отличная идея", - сказал Маск.
 
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