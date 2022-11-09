https://ria.ru/20221109/twitter-1830369615.html
Маск поделился идеей перевода денег через Twitter
Маск поделился идеей перевода денег через Twitter - РИА Новости, 09.11.2022
Маск поделился идеей перевода денег через Twitter
Новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск поделился идеей перевода денежных средств через соцсеть. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T22:21
2022-11-09T22:21
2022-11-09T22:21
технологии
илон маск
twitter
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск поделился идеей перевода денежных средств через соцсеть.В ходе общения с пользователями Twitter в аудиокомнате Маск заявил, что оплатившие верификацию в соцсети получат своего рода баланс на свой аккаунт. "Что если вы захотите отправить деньги кому-нибудь в Twitter?" - рассуждал Маск.Он отметил, что привязка банковского счета к аккаунту соцсети позволит переводить деньги или выводить их. "Почему не переводить деньги в Twitter? Звучит, как отличная идея", - сказал Маск.
https://ria.ru/20221109/twitter-1830358106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, twitter, в мире
Технологии, Илон Маск, Twitter, В мире
Маск поделился идеей перевода денег через Twitter
Новый владелец Twitter Илон Маск поделился идеей перевода денежных средств через соцсеть