https://ria.ru/20221109/twitter-1830369615.html

Маск поделился идеей перевода денег через Twitter

Маск поделился идеей перевода денег через Twitter - РИА Новости, 09.11.2022

Маск поделился идеей перевода денег через Twitter

Новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск поделился идеей перевода денежных средств через соцсеть. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T22:21

2022-11-09T22:21

2022-11-09T22:21

технологии

илон маск

twitter

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск поделился идеей перевода денежных средств через соцсеть.В ходе общения с пользователями Twitter в аудиокомнате Маск заявил, что оплатившие верификацию в соцсети получат своего рода баланс на свой аккаунт. "Что если вы захотите отправить деньги кому-нибудь в Twitter?" - рассуждал Маск.Он отметил, что привязка банковского счета к аккаунту соцсети позволит переводить деньги или выводить их. "Почему не переводить деньги в Twitter? Звучит, как отличная идея", - сказал Маск.

https://ria.ru/20221109/twitter-1830358106.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, илон маск, twitter, в мире