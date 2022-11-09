Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что убрал пометку "официальная" в Twitter - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/twitter-1830364185.html
Маск заявил, что убрал пометку "официальная" в Twitter
Маск заявил, что убрал пометку "официальная" в Twitter - РИА Новости, 09.11.2022
Маск заявил, что убрал пометку "официальная" в Twitter
Владелец Twitter и миллиардер Илон Маск заявил, что убрал функцию, введенную несколько часов назад, при которой у страниц официальных лиц, ведомств и СМИ начала РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T21:21
2022-11-09T21:21
в мире
технологии
илон маск
twitter
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102081/18/1020811855_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_31f1ee66196b8f6c29e79da6bd23651a.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter и миллиардер Илон Маск заявил, что убрал функцию, введенную несколько часов назад, при которой у страниц официальных лиц, ведомств и СМИ начала появляться пометка "официальная".В среду у ряда страниц в Twitter, чтобы показать, что аккаунт принадлежит известным лицам, ведомствам или СМИ, начала появляться пометка в виде надписи "официальная". Такое нововведение было опробовано после решения Маска ввести платную подписку для аккаунтов, у которых будет отображаться синяя галочка.Илон Маск в среду также предупредил, что в Twitter в ближайшее время будет "много глупостей". В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Ранее Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей предприниматель предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221108/rekord-1829835690.html
https://ria.ru/20221108/mask-1830091657.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102081/18/1020811855_153:0:1928:1331_1920x0_80_0_0_00a9d808e8b0c80bca976e63861f7731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, илон маск, twitter, сша
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter, США
21:21 09.11.2022
 
Маск заявил, что убрал пометку "официальная" в Twitter

Маск заявил, что "убил" появлявшуюся у страниц в Twitter пометку "официальная"

© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Richard Drew
Социальная сеть Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter и миллиардер Илон Маск заявил, что убрал функцию, введенную несколько часов назад, при которой у страниц официальных лиц, ведомств и СМИ начала появляться пометка "официальная".
В среду у ряда страниц в Twitter, чтобы показать, что аккаунт принадлежит известным лицам, ведомствам или СМИ, начала появляться пометка в виде надписи "официальная". Такое нововведение было опробовано после решения Маска ввести платную подписку для аккаунтов, у которых будет отображаться синяя галочка.
"Я только что убил ее", - написал Маск в ответ на публикацию одного из пользователей о том, что у него пометка с такой надписью появилась, но затем пропала.
Илон Маск в среду также предупредил, что в Twitter в ближайшее время будет "много глупостей". В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Ранее Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей предприниматель предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 03:17
СМИ: прирост пользователей Twitter за неделю достиг рекордного уровня
Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 22:22
Европарламент потребует от Маска объяснений из-за Twitter
 
В миреТехнологииИлон МаскTwitterСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала