https://ria.ru/20221109/twitter-1830364185.html

Маск заявил, что убрал пометку "официальная" в Twitter

Маск заявил, что убрал пометку "официальная" в Twitter - РИА Новости, 09.11.2022

Маск заявил, что убрал пометку "официальная" в Twitter

Владелец Twitter и миллиардер Илон Маск заявил, что убрал функцию, введенную несколько часов назад, при которой у страниц официальных лиц, ведомств и СМИ начала РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T21:21

2022-11-09T21:21

2022-11-09T21:21

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter и миллиардер Илон Маск заявил, что убрал функцию, введенную несколько часов назад, при которой у страниц официальных лиц, ведомств и СМИ начала появляться пометка "официальная".В среду у ряда страниц в Twitter, чтобы показать, что аккаунт принадлежит известным лицам, ведомствам или СМИ, начала появляться пометка в виде надписи "официальная". Такое нововведение было опробовано после решения Маска ввести платную подписку для аккаунтов, у которых будет отображаться синяя галочка.Илон Маск в среду также предупредил, что в Twitter в ближайшее время будет "много глупостей". В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Ранее Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей предприниматель предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221108/rekord-1829835690.html

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в мире, технологии, илон маск, twitter, сша