Маск заявил, что убрал пометку "официальная" в Twitter
Маск заявил, что "убил" появлявшуюся у страниц в Twitter пометку "официальная"
© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
© AP Photo / Richard Drew
Социальная сеть Twitter. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter и миллиардер Илон Маск заявил, что убрал функцию, введенную несколько часов назад, при которой у страниц официальных лиц, ведомств и СМИ начала появляться пометка "официальная".
В среду у ряда страниц в Twitter, чтобы показать, что аккаунт принадлежит известным лицам, ведомствам или СМИ, начала появляться пометка в виде надписи "официальная". Такое нововведение было опробовано после решения Маска ввести платную подписку для аккаунтов, у которых будет отображаться синяя галочка.
"Я только что убил ее", - написал Маск в ответ на публикацию одного из пользователей о том, что у него пометка с такой надписью появилась, но затем пропала.
Илон Маск в среду также предупредил, что в Twitter в ближайшее время будет "много глупостей". В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Ранее Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей предприниматель предложил стоимость подписки в 8 долларов в месяц.
Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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