https://ria.ru/20221109/twitter-1830358106.html
Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время
Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время - РИА Новости, 09.11.2022
Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время
Владелец сети микроблогов Twitter, американский миллиардер Илон Маск заявил, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время, и начал... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:40
2022-11-09T20:40
2022-11-09T20:40
в мире
технологии
илон маск
параг агравал
сан-франциско
калифорния
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600581005_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_163f78a8fea26e7596d177563ca9853a.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владелец сети микроблогов Twitter, американский миллиардер Илон Маск заявил, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время, и начал принимать жалобы."Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает", - написал Маск на своей странице в Twitter.Он отметил, что принимает в комментариях жалобы на соцсеть. "Оператор горячей линии для подачи жалоб онлайн! Пожалуйста, оставьте ваши жалобы ниже", - сообщил Маск в Twitter.Ранее Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter" в описании в разделе "биография" на своей странице в соцсети.Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221108/mask-1830091657.html
https://ria.ru/20221108/twitter-1830019847.html
сан-франциско
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600581005_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_f233eaaef141ecc706029410041fb239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, параг агравал, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Параг Агравал, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время
Маск заявил, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшее время