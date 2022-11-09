https://ria.ru/20221109/twitter-1830358106.html

Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время

Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время - РИА Новости, 09.11.2022

Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время

Владелец сети микроблогов Twitter, американский миллиардер Илон Маск заявил, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время, и начал... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T20:40

2022-11-09T20:40

2022-11-09T20:40

в мире

технологии

илон маск

параг агравал

сан-франциско

калифорния

twitter

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владелец сети микроблогов Twitter, американский миллиардер Илон Маск заявил, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время, и начал принимать жалобы."Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает", - написал Маск на своей странице в Twitter.Он отметил, что принимает в комментариях жалобы на соцсеть. "Оператор горячей линии для подачи жалоб онлайн! Пожалуйста, оставьте ваши жалобы ниже", - сообщил Маск в Twitter.Ранее Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter" в описании в разделе "биография" на своей странице в соцсети.Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221108/mask-1830091657.html

https://ria.ru/20221108/twitter-1830019847.html

сан-франциско

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в мире, технологии, илон маск, параг агравал, сан-франциско, калифорния, twitter