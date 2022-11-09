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Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время - РИА Новости, 09.11.2022
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Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время
Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время - РИА Новости, 09.11.2022
Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время
Владелец сети микроблогов Twitter, американский миллиардер Илон Маск заявил, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время, и начал... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:40
2022-11-09T20:40
в мире
технологии
илон маск
параг агравал
сан-франциско
калифорния
twitter
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владелец сети микроблогов Twitter, американский миллиардер Илон Маск заявил, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время, и начал принимать жалобы."Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает", - написал Маск на своей странице в Twitter.Он отметил, что принимает в комментариях жалобы на соцсеть. "Оператор горячей линии для подачи жалоб онлайн! Пожалуйста, оставьте ваши жалобы ниже", - сообщил Маск в Twitter.Ранее Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter" в описании в разделе "биография" на своей странице в соцсети.Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221108/mask-1830091657.html
https://ria.ru/20221108/twitter-1830019847.html
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в мире, технологии, илон маск, параг агравал, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Параг Агравал, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
20:40 09.11.2022
 
Маск пообещал много "глупостей" в Twitter в ближайшее время

Маск заявил, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшее время

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкПриложение Twitter на экране мобильного телефона
Приложение Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Приложение Twitter на экране мобильного телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владелец сети микроблогов Twitter, американский миллиардер Илон Маск заявил, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время, и начал принимать жалобы.
"Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает", - написал Маск на своей странице в Twitter.
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Европарламент потребует от Маска объяснений из-за Twitter
Он отметил, что принимает в комментариях жалобы на соцсеть. "Оператор горячей линии для подачи жалоб онлайн! Пожалуйста, оставьте ваши жалобы ниже", - сообщил Маск в Twitter.
Ранее Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter" в описании в разделе "биография" на своей странице в соцсети.
Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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В миреТехнологииИлон МаскПараг АгравалСан-ФранцискоКалифорнияTwitter
 
 
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