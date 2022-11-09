https://ria.ru/20221109/turchak-1830357944.html
Турчак назвал цель отвода российских войск на левый берег Днепра
Турчак назвал цель отвода российских войск на левый берег Днепра - РИА Новости, 09.11.2022
Турчак назвал цель отвода российских войск на левый берег Днепра
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, комментируя отвод российских войск на левый берег Днепра, что цель маневра - защита населения, нужны... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:39
2022-11-09T20:39
2022-11-09T20:39
специальная военная операция на украине
андрей турчак
единая россия
сергей суровикин
сергей шойгу
херсон
мариуполь
днепр (река)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, комментируя отвод российских войск на левый берег Днепра, что цель маневра - защита населения, нужны время и терпение, что всегда помогало побеждать.Он отметил, что российские военнослужащие подвергались огромному риску под Херсоном."В любой момент они могли оказаться отрезанными от снабжения, и в такой ситуации удерживать оборону было бы крайне сложно. С другой стороны – реальная угроза подрыва Каховской ГЭС, что очевидно могло привести к большому количеству жертв среди мирного населения и военнослужащих", - добавил Турчак.В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.
https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830315542.html
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андрей турчак, единая россия, сергей суровикин, сергей шойгу, херсон, мариуполь, днепр (река), украина
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Единая Россия, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Херсон, Мариуполь, Днепр (река), Украина
Турчак назвал цель отвода российских войск на левый берег Днепра
Турчак назвал защиту населения целью отвода российских войск на левый берег Днепра