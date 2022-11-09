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Турчак назвал цель отвода российских войск на левый берег Днепра - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/turchak-1830357944.html
Турчак назвал цель отвода российских войск на левый берег Днепра
Турчак назвал цель отвода российских войск на левый берег Днепра - РИА Новости, 09.11.2022
Турчак назвал цель отвода российских войск на левый берег Днепра
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, комментируя отвод российских войск на левый берег Днепра, что цель маневра - защита населения, нужны... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:39
2022-11-09T20:39
специальная военная операция на украине
андрей турчак
единая россия
сергей суровикин
сергей шойгу
херсон
мариуполь
днепр (река)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, комментируя отвод российских войск на левый берег Днепра, что цель маневра - защита населения, нужны время и терпение, что всегда помогало побеждать.Он отметил, что российские военнослужащие подвергались огромному риску под Херсоном."В любой момент они могли оказаться отрезанными от снабжения, и в такой ситуации удерживать оборону было бы крайне сложно. С другой стороны – реальная угроза подрыва Каховской ГЭС, что очевидно могло привести к большому количеству жертв среди мирного населения и военнослужащих", - добавил Турчак.В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.
https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830315542.html
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мариуполь
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андрей турчак, единая россия, сергей суровикин, сергей шойгу, херсон, мариуполь, днепр (река), украина
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Единая Россия, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Херсон, Мариуполь, Днепр (река), Украина
20:39 09.11.2022
 
Турчак назвал цель отвода российских войск на левый берег Днепра

Турчак назвал защиту населения целью отвода российских войск на левый берег Днепра

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСекретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, комментируя отвод российских войск на левый берег Днепра, что цель маневра - защита населения, нужны время и терпение, что всегда помогало побеждать.
"Главная цель сегодняшнего маневра – защита населения при максимальном сбережении личного состава. Все мы помним Мариуполь и не только его. Повторять такое нельзя. Нам нужно время и терпение – то, что всегда помогало нам побеждать. Силы, воли и боевого духа хватает сполна", - приводят в пресс-службе ЕР слова Турчака.
Он отметил, что российские военнослужащие подвергались огромному риску под Херсоном.
"В любой момент они могли оказаться отрезанными от снабжения, и в такой ситуации удерживать оборону было бы крайне сложно. С другой стороны – реальная угроза подрыва Каховской ГЭС, что очевидно могло привести к большому количеству жертв среди мирного населения и военнослужащих", - добавил Турчак.
В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.
Шойгу: На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по воинским специальностям - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:06Специальная военная операция на Украине
Мобилизованных необходимо размещать в тыловых районах, заявил Шойгу
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакЕдиная РоссияСергей СуровикинСергей ШойгуХерсонМариупольДнепр (река)Украина
 
 
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