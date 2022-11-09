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Официальный Tеlegram-канал президента Молдавии Санду взломали - РИА Новости, 09.11.2022
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Официальный Tеlegram-канал президента Молдавии Санду взломали
Официальный Tеlegram-канал президента Молдавии Санду взломали - РИА Новости, 09.11.2022
Официальный Tеlegram-канал президента Молдавии Санду взломали
Официальный Telеgram-канал президента Молдавии Майи Санду в среду оказался взломан, заявили в администрации главы государства. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:06
2022-11-09T16:06
в мире
сергей литвиненко
майя санду
молдавия
telegram (приложение)
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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Официальный Telеgram-канал президента Молдавии Майи Санду в среду оказался взломан, заявили в администрации главы государства."Администрация президента сообщает о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. Точно так же мы отрицаем достоверность последних сообщений", - говорится в сообщении.В среду днем неизвестные взломали Telеgram-канал президента Молдавии, в течение 15 минут в нем постоянно появлялась и удалялась одна и та же публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях министра юстиции Сергея Литвиненко."Вся правда о коррупции в молдавской прокуратуре и министерстве юстиции. Узнай, что скрывает Сергей Литвиненко. Из личной переписки министра юстиции Сергея Литвиненко ты узнаешь, что: он подтасовал голосование за кандидатуру Вероники Драгалин на должность главы прокуратуры антикоррупции; члены "независимого" Высшего совета прокуроров получают от Литвиненко указания о том, как им голосовать", - говорится в публикации.Также авторы сообщения уверяют, что у них есть данные о том, что Литвиненко говорит о вице-премьере Андрее Спыну, прокурорах, судьях, кому из журналистов "сливает" информацию на коллег. Кроме того, они заверяют, что получили фотографии из села Наславча, где недавно упали обломки якобы российской ракеты.Авторы уверяют, что продолжение разоблачений последует в ближайшее время. Та же публикация появилась и в Telеgram-канале вице-премьера Спыну, который, вероятно, также подвергся взлому.
https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830212838.html
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в мире, сергей литвиненко, майя санду, молдавия, telegram (приложение)
В мире, Сергей Литвиненко, Майя Санду, Молдавия, Telegram (приложение)
16:06 09.11.2022
 
Официальный Tеlegram-канал президента Молдавии Санду взломали

Во взломанном Telegram-канале Санду обвинили в коррупции главу Минюста Молдавии Литвиненко

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Официальный Telеgram-канал президента Молдавии Майи Санду в среду оказался взломан, заявили в администрации главы государства.
"Администрация президента сообщает о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. Точно так же мы отрицаем достоверность последних сообщений", - говорится в сообщении.
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В среду днем неизвестные взломали Telеgram-канал президента Молдавии, в течение 15 минут в нем постоянно появлялась и удалялась одна и та же публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях министра юстиции Сергея Литвиненко.
"Вся правда о коррупции в молдавской прокуратуре и министерстве юстиции. Узнай, что скрывает Сергей Литвиненко. Из личной переписки министра юстиции Сергея Литвиненко ты узнаешь, что: он подтасовал голосование за кандидатуру Вероники Драгалин на должность главы прокуратуры антикоррупции; члены "независимого" Высшего совета прокуроров получают от Литвиненко указания о том, как им голосовать", - говорится в публикации.
Также авторы сообщения уверяют, что у них есть данные о том, что Литвиненко говорит о вице-премьере Андрее Спыну, прокурорах, судьях, кому из журналистов "сливает" информацию на коллег. Кроме того, они заверяют, что получили фотографии из села Наславча, где недавно упали обломки якобы российской ракеты.
Авторы уверяют, что продолжение разоблачений последует в ближайшее время. Та же публикация появилась и в Telеgram-канале вице-премьера Спыну, который, вероятно, также подвергся взлому.
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В миреСергей ЛитвиненкоМайя СандуМолдавияTelegram (приложение)
 
 
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