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Пригожин назвал решение Суровикина об отводе войск ответственным - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/surovikin-1830328209.html
Пригожин назвал решение Суровикина об отводе войск ответственным
Пригожин назвал решение Суровикина об отводе войск ответственным - РИА Новости, 09.11.2022
Пригожин назвал решение Суровикина об отводе войск ответственным
Решение отвести войска с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизнь солдат, заявил РИА Новости РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:45
2022-11-09T19:40
специальная военная операция на украине
безопасность
евгений пригожин
сергей суровикин
россия
вооруженные силы рф
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Решение отвести войска с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизнь солдат, заявил РИА Новости бизнесмен, основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, маневр начнется в ближайшее время. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.По его словам, вывод войск с минимальными потерями - величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, оно не делает чести русскому оружию, но подчёркивает личные качества полководца. "Когда Суровикин был назначен на эту должность он прекрасно понимал, что произойдёт в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем", - отметил бизнесмен.Пригожин считает, что произошедшее должно привести не к панике, а к работе над ошибками. "Ни я, ни ЧВК "Вагнер" Херсон не оставляли. Безусловно, это не победный шаг в этой войне, но важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы", - сказал Пригожин.По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830315852.html
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безопасность, евгений пригожин, сергей суровикин, россия, вооруженные силы рф, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, Россия, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
18:45 09.11.2022 (обновлено: 19:40 09.11.2022)
 
Пригожин назвал решение Суровикина об отводе войск ответственным

Пригожин назвал решение Суровикина отвести войска за Днепр непростым, но ответственным

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Решение отвести войска с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизнь солдат, заявил РИА Новости бизнесмен, основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, маневр начнется в ближайшее время. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
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"Решение, принятое Суровикиным, непростое, но он поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений. Хочу подчеркнуть, что операция по выводу войска всегда крайне сложна. Повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции", - сказал Пригожин.
По его словам, вывод войск с минимальными потерями - величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, оно не делает чести русскому оружию, но подчёркивает личные качества полководца. "Когда Суровикин был назначен на эту должность он прекрасно понимал, что произойдёт в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем", - отметил бизнесмен.
Пригожин считает, что произошедшее должно привести не к панике, а к работе над ошибками. "Ни я, ни ЧВК "Вагнер" Херсон не оставляли. Безусловно, это не победный шаг в этой войне, но важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы", - сказал Пригожин.
По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЕвгений ПригожинСергей СуровикинРоссияВооруженные силы РФХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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