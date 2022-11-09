https://ria.ru/20221109/surovikin-1830328209.html

Пригожин назвал решение Суровикина об отводе войск ответственным

Пригожин назвал решение Суровикина об отводе войск ответственным - РИА Новости, 09.11.2022

Пригожин назвал решение Суровикина об отводе войск ответственным

Решение отвести войска с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизнь солдат, заявил РИА Новости РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:45

2022-11-09T18:45

2022-11-09T19:40

специальная военная операция на украине

безопасность

евгений пригожин

сергей суровикин

россия

вооруженные силы рф

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Решение отвести войска с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизнь солдат, заявил РИА Новости бизнесмен, основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, маневр начнется в ближайшее время. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.По его словам, вывод войск с минимальными потерями - величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, оно не делает чести русскому оружию, но подчёркивает личные качества полководца. "Когда Суровикин был назначен на эту должность он прекрасно понимал, что произойдёт в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем", - отметил бизнесмен.Пригожин считает, что произошедшее должно привести не к панике, а к работе над ошибками. "Ни я, ни ЧВК "Вагнер" Херсон не оставляли. Безусловно, это не победный шаг в этой войне, но важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы", - сказал Пригожин.По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830315852.html

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, евгений пригожин, сергей суровикин, россия, вооруженные силы рф, херсонская область , ситуация в днр и лнр