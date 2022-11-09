https://ria.ru/20221109/sud-1830210469.html
Суд отказался повторно проверять Бекмансурова на вменяемость
Суд отказался повторно проверять Бекмансурова на вменяемость - РИА Новости, 09.11.2022
Суд отказался повторно проверять Бекмансурова на вменяемость
Пермский краевой суд в среду отклонил просьбу массового убийцы Тимура Бекмансурова о повторной экспертизе на вменяемость, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:50
2022-11-09T13:50
2022-11-09T13:50
происшествия
санкт-петербург
пермский краевой суд
пермский государственный университет
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ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пермский краевой суд в среду отклонил просьбу массового убийцы Тимура Бекмансурова о повторной экспертизе на вменяемость, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Адвокат подсудимого Виктор Паньков настаивал, что психолого-психиатрическая судебная и наркологическая экспертиза якобы прошла с рядом нарушений. По мнению защитника, выводы экспертов могут быть ошибочными, так как во время работы с подсудимым присутствовал конвой, а ему было трудно говорить после операции.Гособвинитель в свою очередь выступила против, предложив ограничиться допросом по видеосвязи эксперта-психиатра Аллы Гуриной из Санкт-Петербурга, что и было сделано. На сегодняшнем заседании Гурина пояснила, что выводы исследования, на ее взгляд, обоснованы, а права подсудимого во время процедуры не нарушались.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).Подсудимому грозит пожизненный срок, он полностью признал вину. В суде Бекмансуров говорил, что страдает от "психического расстройства": с 14 лет он слышал звон в голове, якобы его посещали навязчивые мысли о самоубийстве и агрессии к окружающим.
https://ria.ru/20221031/bekmansurov-1828100860.html
https://ria.ru/20220929/bekmansurov-1820275561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, пермский краевой суд, пермский государственный университет
Происшествия, Санкт-Петербург, Пермский краевой суд, Пермский государственный университет
Суд отказался повторно проверять Бекмансурова на вменяемость
Суд отклонил просьбу массового убийцы Бекмансурова о повторной экспертизе на вменяемость
ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пермский краевой суд в среду отклонил просьбу массового убийцы Тимура Бекмансурова о повторной экспертизе на вменяемость, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокат подсудимого Виктор Паньков настаивал, что психолого-психиатрическая судебная и наркологическая экспертиза якобы прошла с рядом нарушений. По мнению защитника, выводы экспертов могут быть ошибочными, так как во время работы с подсудимым присутствовал конвой, а ему было трудно говорить после операции.
Гособвинитель в свою очередь выступила против, предложив ограничиться допросом по видеосвязи эксперта-психиатра Аллы Гуриной из Санкт-Петербурга
, что и было сделано. На сегодняшнем заседании Гурина пояснила, что выводы исследования, на ее взгляд, обоснованы, а права подсудимого во время процедуры не нарушались.
"Основании для удовлетворения ходатайства о проведении комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы суд не усматривает. Отказать в удовлетворении ходатайства", - огласил решение судья.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете
, убив шесть и ранив более двух десятков человек.
Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
Подсудимому грозит пожизненный срок, он полностью признал вину. В суде Бекмансуров говорил, что страдает от "психического расстройства": с 14 лет он слышал звон в голове, якобы его посещали навязчивые мысли о самоубийстве и агрессии к окружающим.