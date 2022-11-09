https://ria.ru/20221109/sud-1830210469.html

Суд отказался повторно проверять Бекмансурова на вменяемость

Суд отказался повторно проверять Бекмансурова на вменяемость - РИА Новости, 09.11.2022

Суд отказался повторно проверять Бекмансурова на вменяемость

Пермский краевой суд в среду отклонил просьбу массового убийцы Тимура Бекмансурова о повторной экспертизе на вменяемость, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:50

2022-11-09T13:50

2022-11-09T13:50

происшествия

санкт-петербург

пермский краевой суд

пермский государственный университет

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ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пермский краевой суд в среду отклонил просьбу массового убийцы Тимура Бекмансурова о повторной экспертизе на вменяемость, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Адвокат подсудимого Виктор Паньков настаивал, что психолого-психиатрическая судебная и наркологическая экспертиза якобы прошла с рядом нарушений. По мнению защитника, выводы экспертов могут быть ошибочными, так как во время работы с подсудимым присутствовал конвой, а ему было трудно говорить после операции.Гособвинитель в свою очередь выступила против, предложив ограничиться допросом по видеосвязи эксперта-психиатра Аллы Гуриной из Санкт-Петербурга, что и было сделано. На сегодняшнем заседании Гурина пояснила, что выводы исследования, на ее взгляд, обоснованы, а права подсудимого во время процедуры не нарушались.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).Подсудимому грозит пожизненный срок, он полностью признал вину. В суде Бекмансуров говорил, что страдает от "психического расстройства": с 14 лет он слышал звон в голове, якобы его посещали навязчивые мысли о самоубийстве и агрессии к окружающим.

https://ria.ru/20221031/bekmansurov-1828100860.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, пермский краевой суд, пермский государственный университет