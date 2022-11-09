https://ria.ru/20221109/stabilnost-1830137870.html
США заморозили диалог о стратегической стабильности, заявил посол Антонов
США заморозили диалог о стратегической стабильности, заявил посол Антонов - РИА Новости, 09.11.2022
США заморозили диалог о стратегической стабильности, заявил посол Антонов
США заморозили диалог с Россией о стратегической стабильности и не предпринимают шагов к его возобновлению, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:27
2022-11-09T09:27
2022-11-09T10:13
в мире
анатолий антонов
вашингтон (штат)
женева (город)
украина
сша
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США заморозили диалог с Россией о стратегической стабильности и не предпринимают шагов к его возобновлению, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."Запущенный в 2021 году диалог по стратегической стабильности, в рамках которого велось обсуждение возможных договоренностей на замену ДСНВ, "заморожен" по инициативе американской стороны. Никаких практических шагов к его возобновлению Вашингтон не предпринимает", - сказал собеседник агентства.Старт диалогу был дан на российско-американском саммите в Женеве. С началом кризиса на Украине работа над перспективными рамками контроля над ядерными вооружениями на замену договора СНВ-3 остановилась, хотя обе стороны декларируют заинтересованность в ее продолжении.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220923/pokazy-1819077232.html
вашингтон (штат)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анатолий антонов, вашингтон (штат), женева (город), украина, сша, договор снв-3
В мире, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), Женева (город), Украина, США, Договор СНВ-3
09:27 09.11.2022 (обновлено: 10:13 09.11.2022)
США заморозили диалог о стратегической стабильности, заявил посол Антонов
Посол Антонов: США заморозили диалог с Россией о стратегической стабильности