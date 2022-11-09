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США заморозили диалог о стратегической стабильности, заявил посол Антонов - РИА Новости, 09.11.2022
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США заморозили диалог о стратегической стабильности, заявил посол Антонов
США заморозили диалог о стратегической стабильности, заявил посол Антонов - РИА Новости, 09.11.2022
США заморозили диалог о стратегической стабильности, заявил посол Антонов
США заморозили диалог с Россией о стратегической стабильности и не предпринимают шагов к его возобновлению, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:27
2022-11-09T10:13
в мире
анатолий антонов
вашингтон (штат)
женева (город)
украина
сша
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США заморозили диалог с Россией о стратегической стабильности и не предпринимают шагов к его возобновлению, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."Запущенный в 2021 году диалог по стратегической стабильности, в рамках которого велось обсуждение возможных договоренностей на замену ДСНВ, "заморожен" по инициативе американской стороны. Никаких практических шагов к его возобновлению Вашингтон не предпринимает", - сказал собеседник агентства.Старт диалогу был дан на российско-американском саммите в Женеве. С началом кризиса на Украине работа над перспективными рамками контроля над ядерными вооружениями на замену договора СНВ-3 остановилась, хотя обе стороны декларируют заинтересованность в ее продолжении.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220923/pokazy-1819077232.html
вашингтон (штат)
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украина
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в мире, анатолий антонов, вашингтон (штат), женева (город), украина, сша, договор снв-3
В мире, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), Женева (город), Украина, США, Договор СНВ-3
09:27 09.11.2022 (обновлено: 10:13 09.11.2022)
 
США заморозили диалог о стратегической стабильности, заявил посол Антонов

Посол Антонов: США заморозили диалог с Россией о стратегической стабильности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США заморозили диалог с Россией о стратегической стабильности и не предпринимают шагов к его возобновлению, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.
"Запущенный в 2021 году диалог по стратегической стабильности, в рамках которого велось обсуждение возможных договоренностей на замену ДСНВ, "заморожен" по инициативе американской стороны. Никаких практических шагов к его возобновлению Вашингтон не предпринимает", - сказал собеседник агентства.
Старт диалогу был дан на российско-американском саммите в Женеве. С началом кризиса на Украине работа над перспективными рамками контроля над ядерными вооружениями на замену договора СНВ-3 остановилась, хотя обе стороны декларируют заинтересованность в ее продолжении.
Читайте полный текст интервью >>>
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 21:22
Показы вооружения по ДСНВ-3 сейчас приостановлены, заявили в "Роскосмосе"
 
В миреАнатолий АнтоновВашингтон (штат)Женева (город)УкраинаСШАДоговор СНВ-3
 
 
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