https://ria.ru/20221109/stabilnost-1830137870.html

США заморозили диалог о стратегической стабильности, заявил посол Антонов

США заморозили диалог о стратегической стабильности, заявил посол Антонов - РИА Новости, 09.11.2022

США заморозили диалог о стратегической стабильности, заявил посол Антонов

США заморозили диалог с Россией о стратегической стабильности и не предпринимают шагов к его возобновлению, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:27

2022-11-09T09:27

2022-11-09T10:13

в мире

анатолий антонов

вашингтон (штат)

женева (город)

украина

сша

договор снв-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_cdcf3b568f556acdd5d604d24dee2e28.jpg

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США заморозили диалог с Россией о стратегической стабильности и не предпринимают шагов к его возобновлению, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."Запущенный в 2021 году диалог по стратегической стабильности, в рамках которого велось обсуждение возможных договоренностей на замену ДСНВ, "заморожен" по инициативе американской стороны. Никаких практических шагов к его возобновлению Вашингтон не предпринимает", - сказал собеседник агентства.Старт диалогу был дан на российско-американском саммите в Женеве. С началом кризиса на Украине работа над перспективными рамками контроля над ядерными вооружениями на замену договора СНВ-3 остановилась, хотя обе стороны декларируют заинтересованность в ее продолжении.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220923/pokazy-1819077232.html

вашингтон (штат)

женева (город)

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, анатолий антонов, вашингтон (штат), женева (город), украина, сша, договор снв-3