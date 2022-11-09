https://ria.ru/20221109/ssha-1830137437.html

Посол назвал цель американских заявлений о грозящем "Армагеддоне"

Посол назвал цель американских заявлений о грозящем "Армагеддоне" - РИА Новости, 09.11.2022

Посол назвал цель американских заявлений о грозящем "Армагеддоне"

Заявления администрации США о якобы "приближающемся Армагеддоне" безосновательны и опасны, они преследуют цель настроить как можно больше стран против России,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:23

2022-11-09T09:23

2022-11-09T10:16

в мире

анатолий антонов

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вашингтон (штат)

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лиз трасс

сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Заявления администрации США о якобы "приближающемся Армагеддоне" безосновательны и опасны, они преследуют цель настроить как можно больше стран против России, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Запугивание мировой общественности "приближающимся Армагеддоном" безосновательно и опасно. Громкие заявления, звучащие из США, и даже из уст президента Джо Байдена, преследуют единственную цель – настроить как можно больше государств против России", - сказал Антонов.Как отметил глава российской дипмиссии, в Вашингтоне, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву. Однако, полагает Антонов, если посмотреть на факты, Россия никому не угрожает ядерным оружием.Антонов добавил, что заявления о готовности использовать ядерное оружие мир уже слышал не от России, а от союзника Вашингтона в лице Великобритании в лице бывшего премьер-министра Лиз Трасс."Подобные заявления крайне опасны. Тем более когда разговоры о применении ОМУ фактически становятся нормой. Это притупляет осторожность в сознании тех руководителей на Западе, которые подливают "масла в огонь" украинского конфликта. На них лежит ответственность за недопущение сценария, о котором обмолвился американский президент", - резюмировал высокопоставленный дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830136728.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анатолий антонов, россия, вашингтон (штат), джо байден, лиз трасс, сша