09:23 09.11.2022 (обновлено: 10:16 09.11.2022)
Посол назвал цель американских заявлений о грозящем "Армагеддоне"
Посол Антонов: США пытаются настроить другие страны против России, говоря об "Армагеддоне"
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Заявления администрации США о якобы "приближающемся Армагеддоне" безосновательны и опасны, они преследуют цель настроить как можно больше стран против России, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Запугивание мировой общественности "приближающимся Армагеддоном" безосновательно и опасно. Громкие заявления, звучащие из США, и даже из уст президента Джо Байдена, преследуют единственную цель – настроить как можно больше государств против России", - сказал Антонов.
Как отметил глава российской дипмиссии, в Вашингтоне, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву. Однако, полагает Антонов, если посмотреть на факты, Россия никому не угрожает ядерным оружием.
"Наоборот, стремимся предотвратить развитие ситуации по неконтролируемому сценарию. Российские официальные лица и лично президент России неоднократно подтверждали, что мы не собираемся применять ядерное оружие, в том числе тактическое, на Украине", - подчеркнул российский посол.
Антонов добавил, что заявления о готовности использовать ядерное оружие мир уже слышал не от России, а от союзника Вашингтона в лице Великобритании в лице бывшего премьер-министра Лиз Трасс.
"Подобные заявления крайне опасны. Тем более когда разговоры о применении ОМУ фактически становятся нормой. Это притупляет осторожность в сознании тех руководителей на Западе, которые подливают "масла в огонь" украинского конфликта. На них лежит ответственность за недопущение сценария, о котором обмолвился американский президент", - резюмировал высокопоставленный дипломат.