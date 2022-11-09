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Посол назвал цель американских заявлений о грозящем "Армагеддоне" - РИА Новости, 09.11.2022
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Посол назвал цель американских заявлений о грозящем "Армагеддоне"
Посол назвал цель американских заявлений о грозящем "Армагеддоне" - РИА Новости, 09.11.2022
Посол назвал цель американских заявлений о грозящем "Армагеддоне"
Заявления администрации США о якобы "приближающемся Армагеддоне" безосновательны и опасны, они преследуют цель настроить как можно больше стран против России,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:23
2022-11-09T10:16
в мире
анатолий антонов
россия
вашингтон (штат)
джо байден
лиз трасс
сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Заявления администрации США о якобы "приближающемся Армагеддоне" безосновательны и опасны, они преследуют цель настроить как можно больше стран против России, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Запугивание мировой общественности "приближающимся Армагеддоном" безосновательно и опасно. Громкие заявления, звучащие из США, и даже из уст президента Джо Байдена, преследуют единственную цель – настроить как можно больше государств против России", - сказал Антонов.Как отметил глава российской дипмиссии, в Вашингтоне, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву. Однако, полагает Антонов, если посмотреть на факты, Россия никому не угрожает ядерным оружием.Антонов добавил, что заявления о готовности использовать ядерное оружие мир уже слышал не от России, а от союзника Вашингтона в лице Великобритании в лице бывшего премьер-министра Лиз Трасс."Подобные заявления крайне опасны. Тем более когда разговоры о применении ОМУ фактически становятся нормой. Это притупляет осторожность в сознании тех руководителей на Западе, которые подливают "масла в огонь" украинского конфликта. На них лежит ответственность за недопущение сценария, о котором обмолвился американский президент", - резюмировал высокопоставленный дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830136728.html
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в мире, анатолий антонов, россия, вашингтон (штат), джо байден, лиз трасс, сша
В мире, Анатолий Антонов, Россия, Вашингтон (штат), Джо Байден, Лиз Трасс, США
09:23 09.11.2022 (обновлено: 10:16 09.11.2022)
 
Посол назвал цель американских заявлений о грозящем "Армагеддоне"

Посол Антонов: США пытаются настроить другие страны против России, говоря об "Армагеддоне"

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Заявления администрации США о якобы "приближающемся Армагеддоне" безосновательны и опасны, они преследуют цель настроить как можно больше стран против России, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Запугивание мировой общественности "приближающимся Армагеддоном" безосновательно и опасно. Громкие заявления, звучащие из США, и даже из уст президента Джо Байдена, преследуют единственную цель – настроить как можно больше государств против России", - сказал Антонов.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 09:21
Сотрудникам посольства России в США поступают угрозы, заявил посол Антонов
Как отметил глава российской дипмиссии, в Вашингтоне, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву. Однако, полагает Антонов, если посмотреть на факты, Россия никому не угрожает ядерным оружием.
"Наоборот, стремимся предотвратить развитие ситуации по неконтролируемому сценарию. Российские официальные лица и лично президент России неоднократно подтверждали, что мы не собираемся применять ядерное оружие, в том числе тактическое, на Украине", - подчеркнул российский посол.
Антонов добавил, что заявления о готовности использовать ядерное оружие мир уже слышал не от России, а от союзника Вашингтона в лице Великобритании в лице бывшего премьер-министра Лиз Трасс.
"Подобные заявления крайне опасны. Тем более когда разговоры о применении ОМУ фактически становятся нормой. Это притупляет осторожность в сознании тех руководителей на Западе, которые подливают "масла в огонь" украинского конфликта. На них лежит ответственность за недопущение сценария, о котором обмолвился американский президент", - резюмировал высокопоставленный дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 09:08
Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов
 
В миреАнатолий АнтоновРоссияВашингтон (штат)Джо БайденЛиз ТрассСША
 
 
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