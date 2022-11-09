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Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов - РИА Новости, 09.11.2022
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Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов
Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов - РИА Новости, 09.11.2022
Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов
Политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:08
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, обрушено, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Российско-американский политический диалог – на беспрецедентно низкой отметке. Его можно считать почти парализованным. Доверие подорвано. Обрушено сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес. Общение сторон ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем", - сказал Антонов.По словам главы российской дипмиссии, взаимодействие посольства с органами исполнительной власти США было заблокировано по американской инициативе. "Госдепартамент предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку. Крайне редки очные беседы с представителями Белого дома", - констатировал посол РФ.В этой связи Антонов подчеркнул, что РФ считает важным сохранение открытыми каналов коммуникации "для предотвращения конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями".Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой и Вашингтону, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221108/podderzhka-1830083263.html
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сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
09:08 09.11.2022 (обновлено: 10:14 09.11.2022)
 
Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов

Посол Антонов: политический диалог с США почти парализован

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, обрушено, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Российско-американский политический диалог – на беспрецедентно низкой отметке. Его можно считать почти парализованным. Доверие подорвано. Обрушено сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес. Общение сторон ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем", - сказал Антонов.
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По словам главы российской дипмиссии, взаимодействие посольства с органами исполнительной власти США было заблокировано по американской инициативе. "Госдепартамент предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку. Крайне редки очные беседы с представителями Белого дома", - констатировал посол РФ.
В этой связи Антонов подчеркнул, что РФ считает важным сохранение открытыми каналов коммуникации "для предотвращения конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями".
Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой и Вашингтону, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов.
Читайте полный текст интервью >>>
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