https://ria.ru/20221109/ssha-1830131649.html
Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов
Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов - РИА Новости, 09.11.2022
Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов
Политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:08
2022-11-09T09:08
2022-11-09T10:14
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, обрушено, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Российско-американский политический диалог – на беспрецедентно низкой отметке. Его можно считать почти парализованным. Доверие подорвано. Обрушено сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес. Общение сторон ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем", - сказал Антонов.По словам главы российской дипмиссии, взаимодействие посольства с органами исполнительной власти США было заблокировано по американской инициативе. "Госдепартамент предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку. Крайне редки очные беседы с представителями Белого дома", - констатировал посол РФ.В этой связи Антонов подчеркнул, что РФ считает важным сохранение открытыми каналов коммуникации "для предотвращения конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями".Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой и Вашингтону, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, в мире
09:08 09.11.2022 (обновлено: 10:14 09.11.2022)
Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов
Посол Антонов: политический диалог с США почти парализован
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, обрушено, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Российско-американский политический диалог – на беспрецедентно низкой отметке. Его можно считать почти парализованным. Доверие подорвано. Обрушено сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес. Общение сторон ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем", - сказал Антонов.
По словам главы российской дипмиссии, взаимодействие посольства с органами исполнительной власти США было заблокировано по американской инициативе. "Госдепартамент
предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку. Крайне редки очные беседы с представителями Белого дома", - констатировал посол РФ.
В этой связи Антонов подчеркнул, что РФ считает важным сохранение открытыми каналов коммуникации "для предотвращения конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями".
Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине
. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву
вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой
и Вашингтону, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов.