https://ria.ru/20221109/ssha-1830131649.html

Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов

Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов - РИА Новости, 09.11.2022

Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов

Политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:08

2022-11-09T09:08

2022-11-09T10:14

сша

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, обрушено, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Российско-американский политический диалог – на беспрецедентно низкой отметке. Его можно считать почти парализованным. Доверие подорвано. Обрушено сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес. Общение сторон ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем", - сказал Антонов.По словам главы российской дипмиссии, взаимодействие посольства с органами исполнительной власти США было заблокировано по американской инициативе. "Госдепартамент предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку. Крайне редки очные беседы с представителями Белого дома", - констатировал посол РФ.В этой связи Антонов подчеркнул, что РФ считает важным сохранение открытыми каналов коммуникации "для предотвращения конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями".Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой и Вашингтону, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221108/podderzhka-1830083263.html

https://ria.ru/20221109/ssha-1830125016.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, в мире