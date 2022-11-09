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Мобилизованных необходимо размещать в тыловых районах, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830315542.html
Мобилизованных необходимо размещать в тыловых районах, заявил Шойгу
Мобилизованных необходимо размещать в тыловых районах, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.11.2022
Мобилизованных необходимо размещать в тыловых районах, заявил Шойгу
Мобилизованных военнослужащих перед отправкой на фронт необходимо сначала направлять в тыловые районы для совместных подготовок с военными, имеющими боевой... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:06
2022-11-09T18:52
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
сергей суровикин
частичная мобилизация в россии
безопасность
россия
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Командный пункт Объединенной группировки российских войск, 9 ноя - РИА Новости. Мобилизованных военнослужащих перед отправкой на фронт необходимо сначала направлять в тыловые районы для совместных подготовок с военными, имеющими боевой опыт, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Данное заявление он сделал, заслушав доклад командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина. Кадры показаны каналом "Россия 24"."Сергей Владимирович, обращаю ваше внимание на подготовку и применение мобилизованных военнослужащих. Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт. На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям. В подразделения, укомплектованные отмобилизованными военнослужащими, назначать офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях обстановки", - сказал Шойгу."Есть", - ответил министру Суровикин.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830315852.html
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Шойгу: "На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по воинским специальностям"
Шойгу: "На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по воинским специальностям"
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сергей шойгу, сергей суровикин, частичная мобилизация в россии, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Сергей Суровикин, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Россия
18:06 09.11.2022 (обновлено: 18:52 09.11.2022)
 
Мобилизованных необходимо размещать в тыловых районах, заявил Шойгу

Шойгу: мобилизованных необходимо размещать в тыловых районах перед отправкой в зону боев

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Командный пункт Объединенной группировки российских войск, 9 ноя - РИА Новости. Мобилизованных военнослужащих перед отправкой на фронт необходимо сначала направлять в тыловые районы для совместных подготовок с военными, имеющими боевой опыт, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Данное заявление он сделал, заслушав доклад командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина. Кадры показаны каналом "Россия 24".
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"Сергей Владимирович, обращаю ваше внимание на подготовку и применение мобилизованных военнослужащих. Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт. На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям. В подразделения, укомплектованные отмобилизованными военнослужащими, назначать офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях обстановки", - сказал Шойгу.
"Есть", - ответил министру Суровикин.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуСергей СуровикинЧастичная мобилизация в РоссииБезопасностьРоссия
 
 
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