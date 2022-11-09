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На Донецком направлении Россия разгромила ВСУ на реке Бахмутка
На Донецком направлении Россия разгромила ВСУ на реке Бахмутка - РИА Новости, 09.11.2022
На Донецком направлении Россия разгромила ВСУ на реке Бахмутка
Вооруженные силы РФ завершили разгром подразделений Украины на реке Бахмутка, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:03
2022-11-09T18:03
2022-11-09T18:40
специальная военная операция на украине
артемовск
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
украина
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ завершили разгром подразделений Украины на реке Бахмутка, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу на командном пункте."На Донецком направлении завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовск", - сказал Суровикин.Кроме того, как добавил командующий, успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, а на Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка."В районе Времевского выступа подразделения группировки войск оттеснили противника и заняли господствующие высоты в глубине его обороны", - добавил генерал.
артемовск
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артемовск, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Украина
18:03 09.11.2022 (обновлено: 18:40 09.11.2022)
На Донецком направлении Россия разгромила ВСУ на реке Бахмутка
Суровикин: на Донецком направлении ведутся активные действия по блокированию Артемовска