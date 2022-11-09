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Трутнев поручил освоить на Дальнем Востоке новую продукцию для спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830153795.html
Трутнев поручил освоить на Дальнем Востоке новую продукцию для спецоперации
Трутнев поручил освоить на Дальнем Востоке новую продукцию для спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022
Трутнев поручил освоить на Дальнем Востоке новую продукцию для спецоперации
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что дал поручение освоить на Дальнем Востоке выпуск новой продукции для нужд военнослужащих на... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:41
2022-11-09T10:55
специальная военная операция на украине
дальний восток
экономика
технологии
юрий трутнев
олег кожемяко
россия
ситуация в днр и лнр
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что дал поручение освоить на Дальнем Востоке выпуск новой продукции для нужд военнослужащих на спецоперации."Что касается предприятий. Здесь у меня менее радужная оценка. Мы сегодня добиваемся от министерства промышленности, чтобы перед нами поставили задачу, на сколько больше надо выпускать той или иной военной техники и оборудования, что для этого надо сделать. Мы для этого готовы внести изменения в госпрограмму развития Дальнего Востока, перебросить средства на объекты, которые помогут нам быстрее победить. Считаем, что и помимо той продукции военного назначения, которая на Дальнем Востоке производится, мы можем освоить выпуск новой продукции. Такая работа ведется. Такое поручение коллегам дал", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что эту работу постараются сделать как можно быстрее."Одна из территорий уже доложила, что к концу этого года будет изготовлена первая партия квадрокоптеров, дальше выйдут на серийный выпуск. Это не единственный вид продукции, который мы будем осваивать", - отметил Трутнев.Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщал, что беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции.
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дальний восток, экономика, технологии, юрий трутнев, олег кожемяко, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дальний Восток, Экономика, Технологии, Юрий Трутнев, Олег Кожемяко, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:41 09.11.2022 (обновлено: 10:55 09.11.2022)
 
Трутнев поручил освоить на Дальнем Востоке новую продукцию для спецоперации

Трутнев поручил освоить на Дальнем Востоке выпуск новой продукции для нужд спецоперации

© POOL / Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев
© POOL
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Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что дал поручение освоить на Дальнем Востоке выпуск новой продукции для нужд военнослужащих на спецоперации.
"Что касается предприятий. Здесь у меня менее радужная оценка. Мы сегодня добиваемся от министерства промышленности, чтобы перед нами поставили задачу, на сколько больше надо выпускать той или иной военной техники и оборудования, что для этого надо сделать. Мы для этого готовы внести изменения в госпрограмму развития Дальнего Востока, перебросить средства на объекты, которые помогут нам быстрее победить. Считаем, что и помимо той продукции военного назначения, которая на Дальнем Востоке производится, мы можем освоить выпуск новой продукции. Такая работа ведется. Такое поручение коллегам дал", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что эту работу постараются сделать как можно быстрее.
"Одна из территорий уже доложила, что к концу этого года будет изготовлена первая партия квадрокоптеров, дальше выйдут на серийный выпуск. Это не единственный вид продукции, который мы будем осваивать", - отметил Трутнев.
Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщал, что беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции.
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