https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830153795.html

Трутнев поручил освоить на Дальнем Востоке новую продукцию для спецоперации

Трутнев поручил освоить на Дальнем Востоке новую продукцию для спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022

Трутнев поручил освоить на Дальнем Востоке новую продукцию для спецоперации

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что дал поручение освоить на Дальнем Востоке выпуск новой продукции для нужд военнослужащих на... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:41

2022-11-09T10:41

2022-11-09T10:55

специальная военная операция на украине

дальний восток

экономика

технологии

юрий трутнев

олег кожемяко

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827448454_0:35:2804:1612_1920x0_80_0_0_f7507968f4dbefb996ccd6ebba87c401.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что дал поручение освоить на Дальнем Востоке выпуск новой продукции для нужд военнослужащих на спецоперации."Что касается предприятий. Здесь у меня менее радужная оценка. Мы сегодня добиваемся от министерства промышленности, чтобы перед нами поставили задачу, на сколько больше надо выпускать той или иной военной техники и оборудования, что для этого надо сделать. Мы для этого готовы внести изменения в госпрограмму развития Дальнего Востока, перебросить средства на объекты, которые помогут нам быстрее победить. Считаем, что и помимо той продукции военного назначения, которая на Дальнем Востоке производится, мы можем освоить выпуск новой продукции. Такая работа ведется. Такое поручение коллегам дал", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что эту работу постараются сделать как можно быстрее."Одна из территорий уже доложила, что к концу этого года будет изготовлена первая партия квадрокоптеров, дальше выйдут на серийный выпуск. Это не единственный вид продукции, который мы будем осваивать", - отметил Трутнев.Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщал, что беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20221107/poteri-1829659143.html

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дальний восток, экономика, технологии, юрий трутнев, олег кожемяко, россия, ситуация в днр и лнр