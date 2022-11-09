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В Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
В Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 09.11.2022
В Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов противника с реактивными снарядами к системам залпового... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:34
2022-11-09T14:34
2022-11-09T14:44
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов противника с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха" и артиллерийскими боеприпасами, сообщили в среду в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления украинских войск и иностранных наёмников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе."В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня "HIMARS", "Ольха", а также артиллерийскими боеприпасами", - говорится в сводке Минобороны РФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:34 09.11.2022 (обновлено: 14:44 09.11.2022)
В Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
Минобороны: в Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами