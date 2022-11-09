https://ria.ru/20221109/sklad-1830231811.html

В Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

В Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 09.11.2022

В Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов противника с реактивными снарядами к системам залпового... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:34

2022-11-09T14:34

2022-11-09T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов противника с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха" и артиллерийскими боеприпасами, сообщили в среду в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления украинских войск и иностранных наёмников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе."В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня "HIMARS", "Ольха", а также артиллерийскими боеприпасами", - говорится в сводке Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр