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В Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 09.11.2022
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В Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
В Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 09.11.2022
В Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов противника с реактивными снарядами к системам залпового... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:34
2022-11-09T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов противника с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха" и артиллерийскими боеприпасами, сообщили в среду в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления украинских войск и иностранных наёмников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе."В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня "HIMARS", "Ольха", а также артиллерийскими боеприпасами", - говорится в сводке Минобороны РФ.
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:34 09.11.2022 (обновлено: 14:44 09.11.2022)
 
В Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

Минобороны: в Днепропетровской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Площа з висоти пташиного польотуГород Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Площа з висоти пташиного польоту
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов противника с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха" и артиллерийскими боеприпасами, сообщили в среду в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления украинских войск и иностранных наёмников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе.
"В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня "HIMARS", "Ольха", а также артиллерийскими боеприпасами", - говорится в сводке Минобороны РФ.
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