Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали о неутешительном сигнале Запада Зеленскому - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/signal-1830354712.html
На Украине рассказали о неутешительном сигнале Запада Зеленскому
На Украине рассказали о неутешительном сигнале Запада Зеленскому - РИА Новости, 09.11.2022
На Украине рассказали о неутешительном сигнале Запада Зеленскому
Западные страны все сильнее устают от Украины и посылают ей неутешительные сигналы, требуя считаться с реальным положением, а не делать громкие заявления, пишет РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:11
2022-11-09T22:05
в мире
джейк салливан
юрий ушаков
николай патрушев
украина
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Западные страны все сильнее устают от Украины и посылают ей неутешительные сигналы, требуя считаться с реальным положением, а не делать громкие заявления, пишет обозреватель львовского издания Zaxid Любко Петренко.Автор обратила внимание на недавние публикации американских СМИ. Так, из материала WP следует, что Штаты требуют от Украины продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой. WSJ же сообщил о тайных переговорах советника президента США по безопасности Джейка Салливана с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.Она считает эта послания "не слишком приятными" для Киева и отмечает, что, хотя союзники ранее и поддерживали Украину в отказе от переговоров с Россией, на Западе все сильнее ощущается усталость от кризиса."Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но и в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдет, то это не слишком импонирует западному обывателю", — подчеркнула автор.Она добавила, что граждане стран НАТО все больше возмущаются позицией Зеленского, так как продолжение кризиса бьет по жителям европейских стран. Фактически они платят за упрямство украинского президента, при этом жители Запада не только оказывают помощь Киеву, но и поступаются собственным уровнем жизни, указала специалист.Она пояснила, что слова Зеленского, нацеленные на внутреннюю аудиторию, стали провокацией, поставившей союзников в нелепое положение. Обозреватель подчеркнула, что Запад платит большую цену, поддерживая Киев, хотя не должен помогать ему.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830302764.html
https://ria.ru/20221108/zelenskiy-1829925215.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джейк салливан, юрий ушаков, николай патрушев, украина, сша, россия
В мире, Джейк Салливан, Юрий Ушаков, Николай Патрушев, Украина, США, Россия
20:11 09.11.2022 (обновлено: 22:05 09.11.2022)
 
На Украине рассказали о неутешительном сигнале Запада Зеленскому

Обозреватель Zaxid Петренко: Запад послал неутешительный сигнал Зеленскому

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Западные страны все сильнее устают от Украины и посылают ей неутешительные сигналы, требуя считаться с реальным положением, а не делать громкие заявления, пишет обозреватель львовского издания Zaxid Любко Петренко.
Автор обратила внимание на недавние публикации американских СМИ. Так, из материала WP следует, что Штаты требуют от Украины продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой. WSJ же сообщил о тайных переговорах советника президента США по безопасности Джейка Салливана с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

"Неудивительно, что эти публикации уже успели вызвать панику в украинском политикуме и обществе", — написала Петренко.

Она считает эта послания "не слишком приятными" для Киева и отмечает, что, хотя союзники ранее и поддерживали Украину в отказе от переговоров с Россией, на Западе все сильнее ощущается усталость от кризиса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 17:30Специальная военная операция на Украине
Слушай режиссера! Китайцы обрушились на Зеленского из-за его условий России
"Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но и в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдет, то это не слишком импонирует западному обывателю", — подчеркнула автор.
Она добавила, что граждане стран НАТО все больше возмущаются позицией Зеленского, так как продолжение кризиса бьет по жителям европейских стран. Фактически они платят за упрямство украинского президента, при этом жители Запада не только оказывают помощь Киеву, но и поступаются собственным уровнем жизни, указала специалист.
"Обе статьи служат определенным предостережением украинскому руководству: быть очень осторожными со своими заявлениями", — написала Петренко.
Она пояснила, что слова Зеленского, нацеленные на внутреннюю аудиторию, стали провокацией, поставившей союзников в нелепое положение. Обозреватель подчеркнула, что Запад платит большую цену, поддерживая Киев, хотя не должен помогать ему.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 12:51
Французы назвали преимущество Путина над Зеленским
 
В миреДжейк СалливанЮрий УшаковНиколай ПатрушевУкраинаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала