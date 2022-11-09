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На Украине рассказали о неутешительном сигнале Запада Зеленскому
На Украине рассказали о неутешительном сигнале Запада Зеленскому - РИА Новости, 09.11.2022
На Украине рассказали о неутешительном сигнале Запада Зеленскому
Западные страны все сильнее устают от Украины и посылают ей неутешительные сигналы, требуя считаться с реальным положением, а не делать громкие заявления, пишет РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:11
2022-11-09T20:11
2022-11-09T22:05
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джейк салливан
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Западные страны все сильнее устают от Украины и посылают ей неутешительные сигналы, требуя считаться с реальным положением, а не делать громкие заявления, пишет обозреватель львовского издания Zaxid Любко Петренко.Автор обратила внимание на недавние публикации американских СМИ. Так, из материала WP следует, что Штаты требуют от Украины продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой. WSJ же сообщил о тайных переговорах советника президента США по безопасности Джейка Салливана с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.Она считает эта послания "не слишком приятными" для Киева и отмечает, что, хотя союзники ранее и поддерживали Украину в отказе от переговоров с Россией, на Западе все сильнее ощущается усталость от кризиса."Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но и в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдет, то это не слишком импонирует западному обывателю", — подчеркнула автор.Она добавила, что граждане стран НАТО все больше возмущаются позицией Зеленского, так как продолжение кризиса бьет по жителям европейских стран. Фактически они платят за упрямство украинского президента, при этом жители Запада не только оказывают помощь Киеву, но и поступаются собственным уровнем жизни, указала специалист.Она пояснила, что слова Зеленского, нацеленные на внутреннюю аудиторию, стали провокацией, поставившей союзников в нелепое положение. Обозреватель подчеркнула, что Запад платит большую цену, поддерживая Киев, хотя не должен помогать ему.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830302764.html
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в мире, джейк салливан, юрий ушаков, николай патрушев, украина, сша, россия
В мире, Джейк Салливан, Юрий Ушаков, Николай Патрушев, Украина, США, Россия
20:11 09.11.2022 (обновлено: 22:05 09.11.2022)
На Украине рассказали о неутешительном сигнале Запада Зеленскому
Обозреватель Zaxid Петренко: Запад послал неутешительный сигнал Зеленскому
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Западные страны все сильнее устают от Украины и посылают ей неутешительные сигналы, требуя считаться с реальным положением, а не делать громкие заявления, пишет обозреватель львовского издания Zaxid
Любко Петренко.
Автор обратила внимание на недавние публикации американских СМИ. Так, из материала WP следует, что Штаты требуют от Украины продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой. WSJ же сообщил о тайных переговорах советника президента США по безопасности Джейка Салливана
с помощником российского лидера Юрием Ушаковым
и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым
.
"Неудивительно, что эти публикации уже успели вызвать панику в украинском политикуме и обществе", — написала Петренко.
Она считает эта послания "не слишком приятными" для Киева и отмечает, что, хотя союзники ранее и поддерживали Украину в отказе от переговоров с Россией, на Западе все сильнее ощущается усталость от кризиса.
"Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но и в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдет, то это не слишком импонирует западному обывателю", — подчеркнула автор.
Она добавила, что граждане стран НАТО все больше возмущаются позицией Зеленского, так как продолжение кризиса бьет по жителям европейских стран. Фактически они платят за упрямство украинского президента, при этом жители Запада не только оказывают помощь Киеву, но и поступаются собственным уровнем жизни, указала специалист.
"Обе статьи служат определенным предостережением украинскому руководству: быть очень осторожными со своими заявлениями", — написала Петренко.
Она пояснила, что слова Зеленского, нацеленные на внутреннюю аудиторию, стали провокацией, поставившей союзников в нелепое положение. Обозреватель подчеркнула, что Запад платит большую цену, поддерживая Киев, хотя не должен помогать ему.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса
западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.