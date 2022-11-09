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Бизнесмен Шпигель заявил, что следователи забрали у его дочери украшения - РИА Новости, 09.11.2022
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Бизнесмен Шпигель заявил, что следователи забрали у его дочери украшения
Бизнесмен Шпигель заявил, что следователи забрали у его дочери украшения - РИА Новости, 09.11.2022
Бизнесмен Шпигель заявил, что следователи забрали у его дочери украшения
Бизнесмен Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, заявил, что следователи изъяли у его дочери украшения,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:44
2022-11-09T14:44
происшествия
борис шпигель
иван белозерцев
николай басков
россия
пензенская область
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, заявил, что следователи изъяли у его дочери украшения, подаренные ей бывшим мужем певцом Николаем Басковым."Я обращаю внимание суда, что моя дочь Светлана восемь лет была замужем за Николаем Басковым. Он дарил ей украшения, которые теперь изъяты под предлогом того, что их купил я на доходы от противоправной деятельности. Но эти украшения приобретал не я", - сказал Шпигель в Верховном суде РФ, который рассматривает вопрос о продлении срока ареста имущества.По словам обвиняемого, у его дочери изъяли часы и другие украшения.Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов (он хранил пистолет Макарова прямо в служебном кабинете). Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве.
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происшествия, борис шпигель, иван белозерцев, николай басков, россия, пензенская область
Происшествия, Борис Шпигель, Иван Белозерцев, Николай Басков, Россия, Пензенская область
14:44 09.11.2022
 
Бизнесмен Шпигель заявил, что следователи забрали у его дочери украшения

Борис Шпигель заявил, что следователи забрали у его дочери украшения, подаренные Басковым

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в медиабанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, заявил, что следователи изъяли у его дочери украшения, подаренные ей бывшим мужем певцом Николаем Басковым.
"Я обращаю внимание суда, что моя дочь Светлана восемь лет была замужем за Николаем Басковым. Он дарил ей украшения, которые теперь изъяты под предлогом того, что их купил я на доходы от противоправной деятельности. Но эти украшения приобретал не я", - сказал Шпигель в Верховном суде РФ, который рассматривает вопрос о продлении срока ареста имущества.
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 13:47
ОНК пожаловалась прокурору Москвы на ситуацию с Борисом Шпигелем
По словам обвиняемого, у его дочери изъяли часы и другие украшения.
"Все, что у нее забрали, ей подарили ее бывшие мужья. У нее изъяли все, даже небольшие деньги, которые хранились у нее в сейфе. Сейчас она одна, воспитывает двух несовершеннолетний детей, у нее нет ни копейки денег", - добавил Шпигель.
Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов (он хранил пистолет Макарова прямо в служебном кабинете). Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве.
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 12:33
Бизнесмена Шпигеля, перенесшего инфаркт, вновь госпитализировали из СИЗО
 
ПроисшествияБорис ШпигельИван БелозерцевНиколай БасковРоссияПензенская область
 
 
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