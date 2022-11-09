https://ria.ru/20221109/shpigel-1830234778.html

Бизнесмен Шпигель заявил, что следователи забрали у его дочери украшения

Бизнесмен Шпигель заявил, что следователи забрали у его дочери украшения - РИА Новости, 09.11.2022

Бизнесмен Шпигель заявил, что следователи забрали у его дочери украшения

Бизнесмен Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, заявил, что следователи изъяли у его дочери украшения,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:44

2022-11-09T14:44

2022-11-09T14:44

происшествия

борис шпигель

иван белозерцев

николай басков

россия

пензенская область

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, заявил, что следователи изъяли у его дочери украшения, подаренные ей бывшим мужем певцом Николаем Басковым."Я обращаю внимание суда, что моя дочь Светлана восемь лет была замужем за Николаем Басковым. Он дарил ей украшения, которые теперь изъяты под предлогом того, что их купил я на доходы от противоправной деятельности. Но эти украшения приобретал не я", - сказал Шпигель в Верховном суде РФ, который рассматривает вопрос о продлении срока ареста имущества.По словам обвиняемого, у его дочери изъяли часы и другие украшения.Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов (он хранил пистолет Макарова прямо в служебном кабинете). Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве.

https://ria.ru/20220411/onk-1782902963.html

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пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, борис шпигель, иван белозерцев, николай басков, россия, пензенская область