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Премьер Канады примет участие в реалити-шоу о трансвеститах
Премьер Канады примет участие в реалити-шоу о трансвеститах - РИА Новости, 09.11.2022
Премьер Канады примет участие в реалити-шоу о трансвеститах
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появится в новом сезоне канадского реалити-шоу о трансвеститах "Королевские гонки Канады: Канада против всего мира",... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:53
2022-11-09T17:53
2022-11-09T17:54
джастин трюдо
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конгресс сша
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появится в новом сезоне канадского реалити-шоу о трансвеститах "Королевские гонки Канады: Канада против всего мира", сообщает телепередача."Мы творим историю! Это большая честь для нас поприветствовать премьер-министра Канады Джастина Трюдо на "Королевских гонках Канады", ставшего первым мировым лидером, появившимся во франшизе "гонок", - говорится в сообщении реалити-шоу в Twitter.Ранее самыми высокопоставленными лицами во франшизе считались спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, которые были приглашены в жюри американской версии шоу."Королевские гонки Канады" - адаптация американского реалити-шоу о трансвеститах "Королевские гонки Ру Пола", выходящее на американском телевидении с 2009 года. Концепция шоу заключается в поисках "следующей дрэг-квин суперзвезды Америки". Пилотный выпуск канадской адаптации вышел летом 2020 года.
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джастин трюдо, нэнси пелоси, канада, twitter, конгресс сша, александрия окасио-кортес
Джастин Трюдо, Нэнси Пелоси, Канада, Twitter, Конгресс США, Александрия Окасио-Кортес
17:53 09.11.2022 (обновлено: 17:54 09.11.2022)
Премьер Канады примет участие в реалити-шоу о трансвеститах
Премьер-министр Канады Трюдо появится в новом сезоне реалити-шоу о трансвеститах