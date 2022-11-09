https://ria.ru/20221109/shou-1830309994.html

Премьер Канады примет участие в реалити-шоу о трансвеститах

Премьер Канады примет участие в реалити-шоу о трансвеститах - РИА Новости, 09.11.2022

Премьер Канады примет участие в реалити-шоу о трансвеститах

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появится в новом сезоне канадского реалити-шоу о трансвеститах "Королевские гонки Канады: Канада против всего мира",... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:53

2022-11-09T17:53

2022-11-09T17:54

джастин трюдо

нэнси пелоси

канада

twitter

конгресс сша

александрия окасио-кортес

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появится в новом сезоне канадского реалити-шоу о трансвеститах "Королевские гонки Канады: Канада против всего мира", сообщает телепередача."Мы творим историю! Это большая честь для нас поприветствовать премьер-министра Канады Джастина Трюдо на "Королевских гонках Канады", ставшего первым мировым лидером, появившимся во франшизе "гонок", - говорится в сообщении реалити-шоу в Twitter.Ранее самыми высокопоставленными лицами во франшизе считались спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, которые были приглашены в жюри американской версии шоу."Королевские гонки Канады" - адаптация американского реалити-шоу о трансвеститах "Королевские гонки Ру Пола", выходящее на американском телевидении с 2009 года. Концепция шоу заключается в поисках "следующей дрэг-квин суперзвезды Америки". Пилотный выпуск канадской адаптации вышел летом 2020 года.

https://ria.ru/20220720/kviddich-1803774704.html

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джастин трюдо, нэнси пелоси, канада, twitter, конгресс сша, александрия окасио-кортес