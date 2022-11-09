https://ria.ru/20221109/sallivan-1830366565.html

NBC сообщил детали визита Салливана в Киев

NBC сообщил детали визита Салливана в Киев - РИА Новости, 10.11.2022

NBC сообщил детали визита Салливана в Киев

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве зондировал почву по поводу дипломатического... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-09T21:47

2022-11-09T21:47

2022-11-10T00:01

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве зондировал почву по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.Салливан совершил необъявленный визит в Киев на прошлой неделе. Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что его встречи должны были "подчеркнуть неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины и ее народа". Однако два человека, знакомых с ходом встреч, и один из официальных представителей украинского правительства сказали, что Салливан затронул вопрос о том, как закончится этот конфликт и может ли он включать дипломатическое решение. "Он немного зондировал почву", - сказал один из источников.Украинский чиновник сообщил, что во время встреч в Киеве Салливан выдвинул идею о необходимости дипломатического урегулирования конфликта и подчеркнул, что рычаги влияния Украины будут усилены, а не ослаблены, если она выразит готовность к переговорам. По его словам, эмиссар Белого дома выразил мнение, что Украина сможет лучше сохранить поддержку западных союзников, если будет восприниматься как желающая достичь прекращения конфликта дипломатическим путем.Телеканал также сообщает, что США и западные союзники обсудили возможность посредничества между двумя сторонами со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Американские и украинские источники заявляют, что Эрдоган уже выразил готовность сыграть эту роль. В то же время идеи посредничества, выдвигаемые Израилем и ОАЭ, не кажутся жизнеспособными, говорится в материале.

https://ria.ru/20221109/politika-1830028835.html

https://ria.ru/20221030/politika-1827859178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джейк салливан, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, киев, украина, сша