21:47 09.11.2022 (обновлено: 00:01 10.11.2022)
NBC сообщил детали визита Салливана в Киев
NBC: Салливан в Киеве изучал шансы на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве зондировал почву по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Салливан совершил необъявленный визит в Киев на прошлой неделе. Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что его встречи должны были "подчеркнуть неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины и ее народа". Однако два человека, знакомых с ходом встреч, и один из официальных представителей украинского правительства сказали, что Салливан затронул вопрос о том, как закончится этот конфликт и может ли он включать дипломатическое решение. "Он немного зондировал почву", - сказал один из источников.
Украинский чиновник сообщил, что во время встреч в Киеве Салливан выдвинул идею о необходимости дипломатического урегулирования конфликта и подчеркнул, что рычаги влияния Украины будут усилены, а не ослаблены, если она выразит готовность к переговорам. По его словам, эмиссар Белого дома выразил мнение, что Украина сможет лучше сохранить поддержку западных союзников, если будет восприниматься как желающая достичь прекращения конфликта дипломатическим путем.
Телеканал также сообщает, что США и западные союзники обсудили возможность посредничества между двумя сторонами со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Американские и украинские источники заявляют, что Эрдоган уже выразил готовность сыграть эту роль. В то же время идеи посредничества, выдвигаемые Израилем и ОАЭ, не кажутся жизнеспособными, говорится в материале.
30 октября, 09:43В США потребовали принудить Зеленского к переговорам