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NBC сообщил детали визита Салливана в Киев - РИА Новости, 10.11.2022
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NBC сообщил детали визита Салливана в Киев
NBC сообщил детали визита Салливана в Киев - РИА Новости, 10.11.2022
NBC сообщил детали визита Салливана в Киев
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве зондировал почву по поводу дипломатического... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-09T21:47
2022-11-10T00:01
в мире
джейк салливан
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве зондировал почву по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.Салливан совершил необъявленный визит в Киев на прошлой неделе. Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что его встречи должны были "подчеркнуть неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины и ее народа". Однако два человека, знакомых с ходом встреч, и один из официальных представителей украинского правительства сказали, что Салливан затронул вопрос о том, как закончится этот конфликт и может ли он включать дипломатическое решение. "Он немного зондировал почву", - сказал один из источников.Украинский чиновник сообщил, что во время встреч в Киеве Салливан выдвинул идею о необходимости дипломатического урегулирования конфликта и подчеркнул, что рычаги влияния Украины будут усилены, а не ослаблены, если она выразит готовность к переговорам. По его словам, эмиссар Белого дома выразил мнение, что Украина сможет лучше сохранить поддержку западных союзников, если будет восприниматься как желающая достичь прекращения конфликта дипломатическим путем.Телеканал также сообщает, что США и западные союзники обсудили возможность посредничества между двумя сторонами со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Американские и украинские источники заявляют, что Эрдоган уже выразил готовность сыграть эту роль. В то же время идеи посредничества, выдвигаемые Израилем и ОАЭ, не кажутся жизнеспособными, говорится в материале.
https://ria.ru/20221109/politika-1830028835.html
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в мире, джейк салливан, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, киев, украина, сша
В мире, Джейк Салливан, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Киев, Украина, США
21:47 09.11.2022 (обновлено: 00:01 10.11.2022)
 
NBC сообщил детали визита Салливана в Киев

NBC: Салливан в Киеве изучал шансы на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве зондировал почву по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Салливан совершил необъявленный визит в Киев на прошлой неделе. Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что его встречи должны были "подчеркнуть неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины и ее народа". Однако два человека, знакомых с ходом встреч, и один из официальных представителей украинского правительства сказали, что Салливан затронул вопрос о том, как закончится этот конфликт и может ли он включать дипломатическое решение. "Он немного зондировал почву", - сказал один из источников.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 08:00
"Переговоры им не нужны". В чем цель мирных инициатив Вашингтона
Украинский чиновник сообщил, что во время встреч в Киеве Салливан выдвинул идею о необходимости дипломатического урегулирования конфликта и подчеркнул, что рычаги влияния Украины будут усилены, а не ослаблены, если она выразит готовность к переговорам. По его словам, эмиссар Белого дома выразил мнение, что Украина сможет лучше сохранить поддержку западных союзников, если будет восприниматься как желающая достичь прекращения конфликта дипломатическим путем.
Телеканал также сообщает, что США и западные союзники обсудили возможность посредничества между двумя сторонами со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Американские и украинские источники заявляют, что Эрдоган уже выразил готовность сыграть эту роль. В то же время идеи посредничества, выдвигаемые Израилем и ОАЭ, не кажутся жизнеспособными, говорится в материале.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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В миреДжейк СалливанРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийКиевУкраинаСША
 
 
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