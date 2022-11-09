https://ria.ru/20221109/rusofobiya-1830140407.html
Посол России рассказал об уровне русофобии в США
Посол России рассказал об уровне русофобии в США - РИА Новости, 09.11.2022
Посол России рассказал об уровне русофобии в США
Уровень русофобии в США снижается по мере удаления от Вашингтона, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:35
2022-11-09T09:35
2022-11-09T10:16
политика
анатолий антонов
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Уровень русофобии в США снижается по мере удаления от Вашингтона, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."Исходя из личного опыта могу сказать: чем дальше от Вашингтона, тем меньше русофобии", - сообщил он.По словам дипломата, Америка, несмотря ни на что, остается гостеприимной и очень интересной страной.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, анатолий антонов, россия, сша
Политика, Анатолий Антонов, Россия, США
09:35 09.11.2022 (обновлено: 10:16 09.11.2022)
Посол России рассказал об уровне русофобии в США
Посол России Антонов: русофобия в США снижается по мере удаления от Вашингтона