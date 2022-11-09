https://ria.ru/20221109/rusofobiya-1830140407.html

Посол России рассказал об уровне русофобии в США

Посол России рассказал об уровне русофобии в США - РИА Новости, 09.11.2022

Посол России рассказал об уровне русофобии в США

Уровень русофобии в США снижается по мере удаления от Вашингтона, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:35

2022-11-09T09:35

2022-11-09T10:16

политика

анатолий антонов

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Уровень русофобии в США снижается по мере удаления от Вашингтона, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."Исходя из личного опыта могу сказать: чем дальше от Вашингтона, тем меньше русофобии", - сообщил он.По словам дипломата, Америка, несмотря ни на что, остается гостеприимной и очень интересной страной.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, анатолий антонов, россия, сша