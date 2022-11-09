https://ria.ru/20221109/rabota-1830260019.html

В Ленобласти 16 тысяч жителей нашли новую работу

В Ленобласти 16 тысяч жителей нашли новую работу - РИА Новости, 09.11.2022

В Ленобласти 16 тысяч жителей нашли новую работу

За десять месяцев текущего года из 30 тысяч жителей Ленинградской области, обратившихся в службу занятости региона, 16 тысяч человек нашли новую работу, сообщил РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:44

2022-11-09T15:44

2022-11-09T15:44

ленинградская область

работа

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. За десять месяцев текущего года из 30 тысяч жителей Ленинградской области, обратившихся в службу занятости региона, 16 тысяч человек нашли новую работу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, всего с начала года служба занятости Ленинградской области выдала 46 тысяч направлений на работу, каждое третье обернулось реальным трудоустройством."Сегодня в базе вакансий региона 46,4 тысячи предложений, из них 75 процентов по рабочим профессиям, 25 процентов относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,4 процента", —уточнили в пресс-службе.В целях стабилизации ситуации на рынке труда проводится переобучение сотрудников, находящихся под риском увольнения. На эти цели восемь промышленных предприятий получили субсидии на обучение 275 человек, 145 из которых уже его завершили. Опережающее профессиональное обучение, в том числе, на предприятиях реализующих, инвестиционные проекты, прошли 516 человек на 13 предприятиях региона.

https://ria.ru/20221027/soglashenie-1827157078.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

работа, общество