https://ria.ru/20221109/putin-1830360760.html

Негативные факторы воздействия на человека надо предотвращать, заявил Путин

Негативные факторы воздействия на человека надо предотвращать, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2022

Негативные факторы воздействия на человека надо предотвращать, заявил Путин

Потенциальные риски для жизни и здоровья людей и негативные факторы воздействия прорывных научных открытий на человека надо своевременно выявлять и... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T20:58

2022-11-09T20:58

2022-11-09T20:58

общество

владимир путин

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Потенциальные риски для жизни и здоровья людей и негативные факторы воздействия прорывных научных открытий на человека надо своевременно выявлять и предотвращать, завил президент РФ Владимир Путин."Научные открытия, прорывные решения не только обеспечивают прогресс, но и нередко таят в себе потенциальные риски для жизни и здоровья людей. Такие факторы негативного воздействия на человека необходимо своевременно выявлять, изучать и разумеется, предотвращать. Решение этих сложнейших задач является базой, основной деятельности вашего ведомства с первых дней его создания", - сказал Путин на концерте по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).Он отметил, что ФМБА стоит на страже здоровья сотрудников более семисот организаций и предприятий, чья работа связана с рисками радиационных, химических, биологических и других опасных факторов, держит на контроле систему защиты как самих работников, так и граждан, живущих рядом с такими объектами, сопровождает разработку и внедрение передовых технологий в самых разных областях.

https://ria.ru/20221109/fmba-1830351734.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)