https://ria.ru/20221109/putin-1830360760.html
Негативные факторы воздействия на человека надо предотвращать, заявил Путин
Негативные факторы воздействия на человека надо предотвращать, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2022
Негативные факторы воздействия на человека надо предотвращать, заявил Путин
Потенциальные риски для жизни и здоровья людей и негативные факторы воздействия прорывных научных открытий на человека надо своевременно выявлять и... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:58
2022-11-09T20:58
2022-11-09T20:58
общество
владимир путин
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Потенциальные риски для жизни и здоровья людей и негативные факторы воздействия прорывных научных открытий на человека надо своевременно выявлять и предотвращать, завил президент РФ Владимир Путин."Научные открытия, прорывные решения не только обеспечивают прогресс, но и нередко таят в себе потенциальные риски для жизни и здоровья людей. Такие факторы негативного воздействия на человека необходимо своевременно выявлять, изучать и разумеется, предотвращать. Решение этих сложнейших задач является базой, основной деятельности вашего ведомства с первых дней его создания", - сказал Путин на концерте по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).Он отметил, что ФМБА стоит на страже здоровья сотрудников более семисот организаций и предприятий, чья работа связана с рисками радиационных, химических, биологических и других опасных факторов, держит на контроле систему защиты как самих работников, так и граждан, живущих рядом с такими объектами, сопровождает разработку и внедрение передовых технологий в самых разных областях.
https://ria.ru/20221109/fmba-1830351734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Владимир Путин, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Негативные факторы воздействия на человека надо предотвращать, заявил Путин
Путин: надо своевременно предотвращать негативные факторы воздействия на человека