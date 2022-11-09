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Негативные факторы воздействия на человека надо предотвращать, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2022
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Негативные факторы воздействия на человека надо предотвращать, заявил Путин
Негативные факторы воздействия на человека надо предотвращать, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2022
Негативные факторы воздействия на человека надо предотвращать, заявил Путин
Потенциальные риски для жизни и здоровья людей и негативные факторы воздействия прорывных научных открытий на человека надо своевременно выявлять и... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:58
2022-11-09T20:58
общество
владимир путин
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Потенциальные риски для жизни и здоровья людей и негативные факторы воздействия прорывных научных открытий на человека надо своевременно выявлять и предотвращать, завил президент РФ Владимир Путин."Научные открытия, прорывные решения не только обеспечивают прогресс, но и нередко таят в себе потенциальные риски для жизни и здоровья людей. Такие факторы негативного воздействия на человека необходимо своевременно выявлять, изучать и разумеется, предотвращать. Решение этих сложнейших задач является базой, основной деятельности вашего ведомства с первых дней его создания", - сказал Путин на концерте по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).Он отметил, что ФМБА стоит на страже здоровья сотрудников более семисот организаций и предприятий, чья работа связана с рисками радиационных, химических, биологических и других опасных факторов, держит на контроле систему защиты как самих работников, так и граждан, живущих рядом с такими объектами, сопровождает разработку и внедрение передовых технологий в самых разных областях.
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общество, владимир путин, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Владимир Путин, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
20:58 09.11.2022
 
Негативные факторы воздействия на человека надо предотвращать, заявил Путин

Путин: надо своевременно предотвращать негативные факторы воздействия на человека

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию ФМБА
Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию ФМБА - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию ФМБА
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Потенциальные риски для жизни и здоровья людей и негативные факторы воздействия прорывных научных открытий на человека надо своевременно выявлять и предотвращать, завил президент РФ Владимир Путин.
"Научные открытия, прорывные решения не только обеспечивают прогресс, но и нередко таят в себе потенциальные риски для жизни и здоровья людей. Такие факторы негативного воздействия на человека необходимо своевременно выявлять, изучать и разумеется, предотвращать. Решение этих сложнейших задач является базой, основной деятельности вашего ведомства с первых дней его создания", - сказал Путин на концерте по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Президент РФ В. Путин принял участие в мероприятии по случаю 75-летия ФМБА
Вчера, 19:55
Путин заявил, что ФМБА по праву называют "медицинским спецназом"
Он отметил, что ФМБА стоит на страже здоровья сотрудников более семисот организаций и предприятий, чья работа связана с рисками радиационных, химических, биологических и других опасных факторов, держит на контроле систему защиты как самих работников, так и граждан, живущих рядом с такими объектами, сопровождает разработку и внедрение передовых технологий в самых разных областях.
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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