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Эксперты рассказали, насколько популярны стали у россиян речные круизы - РИА Новости, 09.11.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, насколько популярны стали у россиян речные круизы
Эксперты рассказали, насколько популярны стали у россиян речные круизы - РИА Новости, 09.11.2022
Эксперты рассказали, насколько популярны стали у россиян речные круизы
Интерес россиян к речным круизам в первом полугодии 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в 1,58 раза, а спрос на активные туры... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:09
2022-11-09T12:09
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
туристы
мтс
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Интерес россиян к речным круизам в первом полугодии 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в 1,58 раза, а спрос на активные туры увеличился в 1,24 раза, говорится в исследовании МТС, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.По данным Big Data МТС, чаще всего в круизы отправляются путешественники в возрасте от 35 до 54 лет, они составляют 49 процентов аудитории. Еще 31 процент приходится на туристов старше 55 лет. Причем в этом году они стали выбирать этот вид отдыха в 2,2 раза чаще, отмечают эксперты. Также на 46 процентов вырос интерес к круизам среди молодежи 18-35 лет: эта аудитория составляет пятую часть всех пассажиров.Еще в этом году на четверть увеличился спрос на активный отдых — джип-туры, походы. Такое времяпровождение в первую очередь интересно молодежи: 37 процентов — путешественники в возрасте 18-34 лет. Еще треть аудитории — туристы 35-44 лет, остальные — старше.В первом полугодии заметно упал интерес к горнолыжным курортам: кататься в январе-марте 2022 года поехало на пять процентов меньше россиян, чем годом ранее. Самым популярным направлением, как и в прошлом году, оказалась Красная Поляна."При этом на традиционно горнолыжных курортах развивается летний туризм. В период с июня по август туда приехало на восемь процентов больше туристов, чем в те же месяцы 2021 года", — говорят эксперты. Летом аудитория горных кластеров заметно повзрослела: если зимой на молодежь 18-24 лет пришлось 15 процентов, то в летнее время — только семь процентов. Одновременно на 11 процентов выросла доля туристов 35-44 лет, летом именно они составляют костяк аудитории горных кластеров (31 процент).
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, туристы, мтс
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, туристы, МТС
12:09 09.11.2022
 
Эксперты рассказали, насколько популярны стали у россиян речные круизы

МТС: интерес россиян к речным круизам вырос в 1,6 раза, к активному отдыху — на четверть

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкТеплоходы на речной пристани в Угличе
Теплоходы на речной пристани в Угличе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Интерес россиян к речным круизам в первом полугодии 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в 1,58 раза, а спрос на активные туры увеличился в 1,24 раза, говорится в исследовании МТС, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
По данным Big Data МТС, чаще всего в круизы отправляются путешественники в возрасте от 35 до 54 лет, они составляют 49 процентов аудитории. Еще 31 процент приходится на туристов старше 55 лет. Причем в этом году они стали выбирать этот вид отдыха в 2,2 раза чаще, отмечают эксперты. Также на 46 процентов вырос интерес к круизам среди молодежи 18-35 лет: эта аудитория составляет пятую часть всех пассажиров.
Еще в этом году на четверть увеличился спрос на активный отдых — джип-туры, походы. Такое времяпровождение в первую очередь интересно молодежи: 37 процентов — путешественники в возрасте 18-34 лет. Еще треть аудитории — туристы 35-44 лет, остальные — старше.
В первом полугодии заметно упал интерес к горнолыжным курортам: кататься в январе-марте 2022 года поехало на пять процентов меньше россиян, чем годом ранее. Самым популярным направлением, как и в прошлом году, оказалась Красная Поляна.
"При этом на традиционно горнолыжных курортах развивается летний туризм. В период с июня по август туда приехало на восемь процентов больше туристов, чем в те же месяцы 2021 года", — говорят эксперты.
Летом аудитория горных кластеров заметно повзрослела: если зимой на молодежь 18-24 лет пришлось 15 процентов, то в летнее время — только семь процентов. Одновременно на 11 процентов выросла доля туристов 35-44 лет, летом именно они составляют костяк аудитории горных кластеров (31 процент).
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