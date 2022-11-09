https://ria.ru/20221109/protoierey-1830109337.html

В РПЦ заявили, что погибший протоиерей был "по жизни на передовой"

В РПЦ заявили, что погибший протоиерей был "по жизни на передовой" - РИА Новости, 09.11.2022

В РПЦ заявили, что погибший протоиерей был "по жизни на передовой"

Погибший в ходе специальной военной операции протоиерей Михаил Васильев был "по жизни на передовой", рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимодействию РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T03:17

2022-11-09T03:17

2022-11-09T03:30

михаил васильев

владимир путин

россия

украина

власиха

русская православная церковь

ракетные войска стратегического назначения

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя, РИА Новости. Погибший в ходе специальной военной операции протоиерей Михаил Васильев был "по жизни на передовой", рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительным и органами Московской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Добродеев, знавший покойного.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей. Отпевание отца Михаила совершит в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Христа Спасителя. Как ранее сообщил источник РИА Новости в РПЦ, Васильева похоронят на территории храма Великомученицы Варвары во подмосковной Власихе, где он служил настоятелем в последнее время. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно протоиерею Михаилу Васильеву, сообщила пресс-служба Кремля 8 ноября."Он всегда был в горячих точках, на передовой, всегда среди воинов. Отец Михаил был очень активный, горячий, как говорят, правдоруб. Бывал во всяких переделках. У него был такой тезис, что надо всегда быть настоящим. Настоящим – это всегда там, где трудно. Он был по жизни на передовой", - сказал Добродеев.Он отметил, что служил вместе с отцом Михаилом в синодальном отделе Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, и добавил, что у покойного остались шестеро детей: два мальчика, четыре девочки."То, что его кровью была орошена наша земля, - это милость Божия, потому что кровью праведников мы только и спасаемся", - сказал Добродеев.По его словам, "священников, которые работают в войсках, недостаточно"."Хорошо, если мы – не только Церковь, но и все общество – будем уделять этому достойное внимание. Надо с детства готовить людей, которые готовы пойти на это служение", - призвал протоиерей.Священство, убежден он, – это "высшее наше оружие, с которым мы можем противостоять тьме"."У воина есть оружие, а у священника – только крест и Слово Божие. С помощью этих инструментов он поддерживает духовную крепость наших военнослужащих. Мы сильны не столько оружием, сколько духом, наш дух – это главное", - заключил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/zvanie-1830092449.html

https://ria.ru/20221109/otpevanie-1830102132.html

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михаил васильев, владимир путин, россия, украина, власиха, русская православная церковь, ракетные войска стратегического назначения, ситуация в днр и лнр