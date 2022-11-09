https://ria.ru/20221109/prikaz-1830319895.html

Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра - РИА Новости, 09.11.2022

Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

Министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:14

2022-11-09T18:14

2022-11-09T23:31

специальная военная операция на украине

сергей суровикин

сергей шойгу

херсон

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064383_0:116:3074:1845_1920x0_80_0_0_1284f43605fbfa31ced6b81b72a59639.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра."Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции", — заявил Суровикин.Он уточнил, что "маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр"."Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности", — заявил Суровикин.Он подчеркнул, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы. Это грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести.Командующий также отметил, что противник бьет по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам.Он добавил, что из региона удалось вывезти более 115 тысяч человек.Суровикин также добавил, что по всей линии соприкосновения российские войска успешно противостоят атакам противника. Пресечены все попытки наступления ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении российские подразделения завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, а на Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.Суровикин подчеркнул, что боевые возможности объединенной группировки значительно выросли, за счет мобилизованных получилось нарастить ее состав и создать резервы. Украинская сторона несет высокие потери в живой силе и технике.Только на Херсонском направлении ВСУ с августа по октябрь потеряли:Потери российских войск на этом направлении в семь-восемь раз меньше, чем у противника.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221109/surovikin-1830328209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доклад генерала Суровикина министру обороны Шойгу о ситуации в зоне спецоперации Доклад генерала Суровикина министру обороны Шойгу о ситуации в зоне спецоперации 2022-11-09T18:14 true PT8M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сергей суровикин, сергей шойгу, херсон, безопасность