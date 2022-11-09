18:09 09.11.2022 (обновлено: 18:22 09.11.2022)
Суровикин доложил Шойгу о потерях ВС России на Херсонском направлении
Суровикин заявил о меньших потерях ВС России на Херсонском направлении, чем у противника
Работа расчета артиллерии ВС России. Архивное фото
КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, российские войска несут потери в 7-8 раз меньше, противник наносит удары по школам и больницам, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу.
"Товарищ министр обороны! Докладываю. Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. В ходе отражения его атак в данном районе (на херсонском направлении - ред.) за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов", - сказал Суровикин.
"Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего", - подчеркнул он.
По его словам, противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи.