https://ria.ru/20221109/poteri-1830316867.html

Суровикин доложил Шойгу о потерях ВС России на Херсонском направлении

Суровикин доложил Шойгу о потерях ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.11.2022

Суровикин доложил Шойгу о потерях ВС России на Херсонском направлении

Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, российские войска несут потери в 7-8... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:09

2022-11-09T18:09

2022-11-09T18:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

в мире

сергей суровикин

сергей шойгу

россия

вооруженные силы украины

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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, российские войска несут потери в 7-8 раз меньше, противник наносит удары по школам и больницам, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу."Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего", - подчеркнул он.По его словам, противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20221015/starlink-1824332076.html

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вооруженные силы рф, в мире, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы украины