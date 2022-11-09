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Суровикин доложил Шойгу о потерях ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Суровикин доложил Шойгу о потерях ВС России на Херсонском направлении
Суровикин доложил Шойгу о потерях ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин доложил Шойгу о потерях ВС России на Херсонском направлении
Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, российские войска несут потери в 7-8... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:09
2022-11-09T18:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
вооруженные силы украины
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, российские войска несут потери в 7-8 раз меньше, противник наносит удары по школам и больницам, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу."Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего", - подчеркнул он.По его словам, противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи.
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вооруженные силы рф, в мире, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы Украины
18:09 09.11.2022 (обновлено: 18:22 09.11.2022)
 
Суровикин доложил Шойгу о потерях ВС России на Херсонском направлении

Суровикин заявил о меньших потерях ВС России на Херсонском направлении, чем у противника

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС России
Работа расчета артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Работа расчета артиллерии ВС России. Архивное фото
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными в ходе атак на херсонском направлении с августа по октябрь, российские войска несут потери в 7-8 раз меньше, противник наносит удары по школам и больницам, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу.
"Товарищ министр обороны! Докладываю. Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. В ходе отражения его атак в данном районе (на херсонском направлении - ред.) за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов", - сказал Суровикин.
"Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего", - подчеркнул он.
По его словам, противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВ миреСергей СуровикинСергей ШойгуРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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