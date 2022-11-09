https://ria.ru/20221109/poteri-1830316523.html

Суровикин заявил о больших потерях противника на Херсонском направлении

Суровикин заявил о больших потерях противника на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.11.2022

Суровикин заявил о больших потерях противника на Херсонском направлении

Наступающая сторона несет большие потери на Херсонском направлении, чем та, которая находится в обороне, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:08

2022-11-09T18:08

2022-11-09T18:25

специальная военная операция на украине

сергей суровикин

украина

вооруженные силы украины

россия

сергей шойгу

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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Наступающая сторона несет большие потери на Херсонском направлении, чем та, которая находится в обороне, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу."Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего", - подчеркнул Суровикин.ин

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

сергей суровикин, украина, вооруженные силы украины, россия, сергей шойгу