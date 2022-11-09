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Суровикин заявил о больших потерях противника на Херсонском направлении
Суровикин заявил о больших потерях противника на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин заявил о больших потерях противника на Херсонском направлении
Наступающая сторона несет большие потери на Херсонском направлении, чем та, которая находится в обороне, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:08
2022-11-09T18:08
2022-11-09T18:25
специальная военная операция на украине
сергей суровикин
украина
вооруженные силы украины
россия
сергей шойгу
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Наступающая сторона несет большие потери на Херсонском направлении, чем та, которая находится в обороне, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу."Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего", - подчеркнул Суровикин.ин
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей суровикин, украина, вооруженные силы украины, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Сергей Суровикин, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Сергей Шойгу
18:08 09.11.2022 (обновлено: 18:25 09.11.2022)
Суровикин заявил о больших потерях противника на Херсонском направлении
Суровикин заявил о больших потерях наступающей стороны на Херсонском направлении