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Генсек НАТО предупредил, что нельзя недооценивать военный потенциал России - РИА Новости, 09.11.2022
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Генсек НАТО предупредил, что нельзя недооценивать военный потенциал России
Генсек НАТО предупредил, что нельзя недооценивать военный потенциал России - РИА Новости, 09.11.2022
Генсек НАТО предупредил, что нельзя недооценивать военный потенциал России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Россия обладает мощным военным потенциалом, который не стоит... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:24
2022-11-09T23:46
в мире
йенс столтенберг
россия
нато
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Россия обладает мощным военным потенциалом, который не стоит недооценивать.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Они нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.Удары также наносятся с помощью дронов. Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, с начала спецоперации российскими войсками на Украине применено уже несколько сотен беспилотников "Ланцет" и "Куб". Позднее стало известно, что настоящее название дронов серии "Ланцет" — "Изделие-51" и "Изделие-52".Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, йенс столтенберг, россия, нато, украина, донбасс
В мире, Йенс Столтенберг, Россия, НАТО, Украина, Донбасс
23:24 09.11.2022 (обновлено: 23:46 09.11.2022)
 
Генсек НАТО предупредил, что нельзя недооценивать военный потенциал России

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать мощный военный потенциал России

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Россия обладает мощным военным потенциалом, который не стоит недооценивать.

"Мы не должны недооценивать Россию. У нее еще есть возможности и силы, чтобы наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары... Это показывает, что Россия все еще может нанести много урона", — сказал он.

Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Они нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
Удары также наносятся с помощью дронов. Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, с начала спецоперации российскими войсками на Украине применено уже несколько сотен беспилотников "Ланцет" и "Куб". Позднее стало известно, что настоящее название дронов серии "Ланцет" — "Изделие-51" и "Изделие-52".
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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