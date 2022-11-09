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Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался из Ленинградской области - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/podvig-1830162457.html
Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался из Ленинградской области
Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался из Ленинградской области - РИА Новости, 09.11.2022
Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался из Ленинградской области
Российский солдат, ставший известным после видео с атакой с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области, сообщили власти региона. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:13
2022-11-09T13:43
специальная военная операция на украине
владимир соловьев (телеведущий)
ленинградская область
каменка
выборгский район
безопасность
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский солдат, ставший известным после видео с атакой с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области, сообщили власти региона."Эти кадры под заголовком "Русский солдат непобедим" облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады — большой воинской удачи", — говорится в заявлении пресс-службы.Несколько дней назад соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий, находясь в окопе, откидывает от себя несколько гранат, сброшенных на него с беспилотника. До сих пор было неизвестно, что за мужчина попал в кадр.В Telegram-канале ведущего Владимира Соловьева появилась информация, что эти кадры сняли у села Малая Рогань весной этого года. На них боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. — он выжил. В сообщении указывается, что после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды — это время рассчитано таким образом, чтобы человек, который ее бросил, сам не подорвался. В результате на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221109/soldat-1830204360.html
ленинградская область
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владимир соловьев (телеведущий), ленинградская область, каменка, выборгский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Соловьев (телеведущий), Ленинградская область, Каменка, Выборгский район, Безопасность
11:13 09.11.2022 (обновлено: 13:43 09.11.2022)
 
Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался из Ленинградской области

Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался пехотинцем из Ленинградской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Херсонской области
Военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский солдат, ставший известным после видео с атакой с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области, сообщили власти региона.
"Эти кадры под заголовком "Русский солдат непобедим" облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады — большой воинской удачи", — говорится в заявлении пресс-службы.
Несколько дней назад соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий, находясь в окопе, откидывает от себя несколько гранат, сброшенных на него с беспилотника. До сих пор было неизвестно, что за мужчина попал в кадр.
В Telegram-канале ведущего Владимира Соловьева появилась информация, что эти кадры сняли у села Малая Рогань весной этого года. На них боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. — он выжил. В сообщении указывается, что после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды — это время рассчитано таким образом, чтобы человек, который ее бросил, сам не подорвался. В результате на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 13:31
"Непобедимый": британцы восхитились российским солдатом, которого закидывали гранатами
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)Ленинградская областьКаменкаВыборгский районБезопасность
 
 
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