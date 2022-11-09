https://ria.ru/20221109/podvig-1830162457.html

Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался из Ленинградской области

Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался из Ленинградской области - РИА Новости, 09.11.2022

Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался из Ленинградской области

Российский солдат, ставший известным после видео с атакой с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области, сообщили власти региона. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:13

2022-11-09T11:13

2022-11-09T13:43

специальная военная операция на украине

владимир соловьев (телеведущий)

ленинградская область

каменка

выборгский район

безопасность

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский солдат, ставший известным после видео с атакой с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области, сообщили власти региона."Эти кадры под заголовком "Русский солдат непобедим" облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады — большой воинской удачи", — говорится в заявлении пресс-службы.Несколько дней назад соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий, находясь в окопе, откидывает от себя несколько гранат, сброшенных на него с беспилотника. До сих пор было неизвестно, что за мужчина попал в кадр.В Telegram-канале ведущего Владимира Соловьева появилась информация, что эти кадры сняли у села Малая Рогань весной этого года. На них боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. — он выжил. В сообщении указывается, что после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды — это время рассчитано таким образом, чтобы человек, который ее бросил, сам не подорвался. В результате на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221109/soldat-1830204360.html

ленинградская область

каменка

выборгский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир соловьев (телеведущий), ленинградская область, каменка, выборгский район, безопасность