Рейтинг@Mail.ru
Занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/podgotovka-1830200408.html
Занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными
Занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными - РИА Новости, 09.11.2022
Занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными
Занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:19
2022-11-09T13:25
россия
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830185286_0:148:3002:1837_1920x0_80_0_0_70a899c0e663b62d379c268c9a7ef699.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными, сообщила пресс-служба министерства просвещения России.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что уже со следующего года в российских школах появится учебный модуль по начальной военной подготовке."Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221108/shkola-1829892347.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830185286_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_7943a4b6db8d4ca7ee1ae33a9b913584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
13:19 09.11.2022 (обновлено: 13:25 09.11.2022)
 
Занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными

Минпросвещения: занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЗанятия по военной подготовке
Занятия по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Занятия по военной подготовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными, сообщила пресс-служба министерства просвещения России.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что уже со следующего года в российских школах появится учебный модуль по начальной военной подготовке.
"Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы", - говорится в сообщении.
Учитель в школе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 11:31
В Совфеде поддержали возвращение начальной военной подготовки в школы
 
РоссияОбществоСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала