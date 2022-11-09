https://ria.ru/20221109/podgotovka-1830200408.html
Занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными
Занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными - РИА Новости, 09.11.2022
Занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными
Занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:19
2022-11-09T13:19
2022-11-09T13:25
россия
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными, сообщила пресс-служба министерства просвещения России.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что уже со следующего года в российских школах появится учебный модуль по начальной военной подготовке."Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221108/shkola-1829892347.html
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россия, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
13:19 09.11.2022 (обновлено: 13:25 09.11.2022)
Занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными
Минпросвещения: занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными