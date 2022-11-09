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США уменьшит поддержку Киеву после выборов в конгресс, считают в Совфеде
США уменьшит поддержку Киеву после выборов в конгресс, считают в Совфеде - РИА Новости, 09.11.2022
США уменьшит поддержку Киеву после выборов в конгресс, считают в Совфеде
Поддержка Вашингтоном Киева в случае победы республиканцев на выборах-2022 в США будет не такой интенсивной, как ранее, считает член международного комитета... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:30
2022-11-09T09:30
2022-11-09T09:30
политика
сергей цеков
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
украина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Поддержка Вашингтоном Киева в случае победы республиканцев на выборах-2022 в США будет не такой интенсивной, как ранее, считает член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков."Политика США в отношении поддержки Украины будет не столь интенсивной, как сейчас, но она сохранится", - сказал парламентарий РИА Новости.По прогнозу телеканала NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.
https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей цеков, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, украина
Политика, Сергей Цеков, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, Украина
США уменьшит поддержку Киеву после выборов в конгресс, считают в Совфеде
Сенатор Цеков: поддержка Вашингтоном Киева после выборов в США будет не такой интенсивной
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Поддержка Вашингтоном Киева в случае победы республиканцев на выборах-2022 в США будет не такой интенсивной, как ранее, считает член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.
"Политика США в отношении поддержки Украины будет не столь интенсивной, как сейчас, но она сохранится", - сказал парламентарий РИА Новости.
По прогнозу телеканала NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.