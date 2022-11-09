https://ria.ru/20221109/podderzhka-1830138498.html

США уменьшит поддержку Киеву после выборов в конгресс, считают в Совфеде

США уменьшит поддержку Киеву после выборов в конгресс, считают в Совфеде - РИА Новости, 09.11.2022

США уменьшит поддержку Киеву после выборов в конгресс, считают в Совфеде

Поддержка Вашингтоном Киева в случае победы республиканцев на выборах-2022 в США будет не такой интенсивной, как ранее, считает член международного комитета... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:30

2022-11-09T09:30

2022-11-09T09:30

политика

сергей цеков

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

украина

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Поддержка Вашингтоном Киева в случае победы республиканцев на выборах-2022 в США будет не такой интенсивной, как ранее, считает член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков."Политика США в отношении поддержки Украины будет не столь интенсивной, как сейчас, но она сохранится", - сказал парламентарий РИА Новости.По прогнозу телеканала NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, сергей цеков, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, украина