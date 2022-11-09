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США уменьшит поддержку Киеву после выборов в конгресс, считают в Совфеде - РИА Новости, 09.11.2022
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США уменьшит поддержку Киеву после выборов в конгресс, считают в Совфеде
США уменьшит поддержку Киеву после выборов в конгресс, считают в Совфеде - РИА Новости, 09.11.2022
США уменьшит поддержку Киеву после выборов в конгресс, считают в Совфеде
Поддержка Вашингтоном Киева в случае победы республиканцев на выборах-2022 в США будет не такой интенсивной, как ранее, считает член международного комитета... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:30
2022-11-09T09:30
политика
сергей цеков
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
украина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Поддержка Вашингтоном Киева в случае победы республиканцев на выборах-2022 в США будет не такой интенсивной, как ранее, считает член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков."Политика США в отношении поддержки Украины будет не столь интенсивной, как сейчас, но она сохранится", - сказал парламентарий РИА Новости.По прогнозу телеканала NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.
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политика, сергей цеков, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, украина
Политика, Сергей Цеков, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, Украина
09:30 09.11.2022
 
США уменьшит поддержку Киеву после выборов в конгресс, считают в Совфеде

Сенатор Цеков: поддержка Вашингтоном Киева после выборов в США будет не такой интенсивной

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Поддержка Вашингтоном Киева в случае победы республиканцев на выборах-2022 в США будет не такой интенсивной, как ранее, считает член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.
"Политика США в отношении поддержки Украины будет не столь интенсивной, как сейчас, но она сохранится", - сказал парламентарий РИА Новости.
По прогнозу телеканала NBC, республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.
Избиратели во время голосования на выборах в конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 21:10
На выборах в США проигрывает Америка
 
ПолитикаСергей ЦековИтоги промежуточных выборов в США - 2022Украина
 
 
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